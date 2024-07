Descendants: L’ascesa di Red Malia Baker e Kylie Cantrall parlano del film

In occasione dell’uscita di Descendants: L’ascesa di Red abbiamo avuto occasione di incontrare le protagoniste Malia Baker e Kylie Cantrall che ci hanno parlato del film. Le attrici, che interpretano rispettivamente Chloe Charming e Red, ci hanno raccontato di cosa ha significato per loro partecipare allo spin-off della popolare saga dedicato proprio ai loro personaggi: l’una figlia di Cenerentola, l’altra della Regina di Cuori.

Descendants: L’ascesa di Red è disponibile su Disney+.

“È un onore essere entrate a far parte del franchise e portare avanti la legacy”, ha detto Kylie “vedere i nostri visi sui manifesti per tutta la città è incredibile. Per me questo franchise ha significato tanto quando ero piccola e l’idea di fare felici anche due o tre bambini per me è il massimo”. Dello stesso parere anche Malia Baker “È stato un viaggio incredibile in cui abbiamo incontrato tante persone straordinarie; sembra strano chiamare lavoro qualcosa che non pesa affatto portare avanti.”

Le attrici hanno anche parlato di quanto sia stato fondamentale per loro riuscire a trovare una propria voce senza tuttavia tradire lo spirito dei film originali. La pressione, derivante dal dover fare i conti con un’eredità così amata, tuttavia non è mancata. “Per certi versi è stato spaventoso”, ha detto Kylie Cantrall “ma ho sempre cercato di pensare al fatto che si trattasse di un nuovo film che voleva omaggiare il passato”.

La trama del film

L’ex ragazzina cattiva (alias VK) Uma, ora nuova preside della Auradon Prep, invita a scuola un’altra VK: Red, la figlia ribelle della Regina di Cuori di Wonderland. Dopo che la Regina di Cuori organizza un colpo di stato contro Auradon, Red e Chloe, la figlia di Cenerentola, viaggiano indietro nel tempo per annullare l’evento che ha portato la madre di Red verso la malvagità.

