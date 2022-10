Justin Bieber blocca il tour – rinviate anche le date italiane: info sui biglietti e rimborsi

La notizia che temevamo è arrivata: Justin Bieber ha annunciato oggi il rinvio delle restanti date del suo tour mondiale. Poche settimane fa, infatti, il cantante canadese aveva cancellato alcune date e deciso di prendersi una pausa, ma adesso è arrivata la notizia che tutte le prossime date sono rinviate, comprese quelle italiane.

Il Justice World Tour, originariamente programmato per il 2020 prima di essere rinviato a causa della pandemia Covid-19, è partito lo scorso febbraio da San Diego e si è fermato in 10 paesi attraverso 3 continenti. Il 6 Settembre Justin Bieber ha annunciato che si sarebbe preso una pausa per rendere la sua salute una priorità.

Alla notizia ha fatto seguito il 15 settembre il suo annuncio della cancellazione di 12 date fino al 18 Ottobre.

Con l’annuncio di oggi tutte le date restanti, comprese quelle programmate a Bologna per il 27 e 28 Gennaio 2023, sono da considerarsi ufficialmente rinviate. Le nuove date verranno fissate seguendo la disponibilità delle varie strutture.

I fans che hanno biglietti per i concerti di Justin Bieber della date rinviate del tour mondiale riceveranno notizie sulle nuove date non appena ci saranno aggiornamenti disponibili.

Vi terremo aggiornati non appena verranno comunicate altre informazioni sulle modalità di rimborso.

In una stories su Instagram Justin Bieber aveva annunciato:

Quest’anno ho mostrato pubblicamente i problemi che ho avuto con la sindrome di Ramsey-Hunt, quando la mia faccia era mezza paralizzata. Come risultato di questa malattia, non ero riuscito a completare il mio tour in Nord America.

Dopo un po’ di riposo e consulto con i medici, famiglia e il mio team sono andato in Europa per riprendere con il tour. Mi sono esibito il 6 concerti ma è stato molto duro per me. Questo weekend mi sono esibito a Rock In Rio e ho dato tutto quello che avevo alle persone in Brasile.

Dopo essere sceso dal palco, la stanchezza ha preso il sopravvento e ho realizzato che ho bisogno di rendere la mia salute una priorità in questo momento. Quindi ho deciso di prendere una pausa dal tour per il tempo che serve. Starò meglio ma ho bisogno di tempo per riposare.

Sono molto fiero di quello che ho portato con il Justice Tour e il suo messaggio.

Grazie a tutti per il supporto e le preghiere durante questo periodo. Vi amo appassionatamente.