Old Phone di Ed Sheeran: testo, traduzione e lyric video ufficiale

Ed Sheeran ha recentemente pubblicato il brano Old Phone, una ballata intima e malinconica che esplora il potere dei ricordi e la nostalgia che può scaturire da oggetti dimenticati. La canzone è stata ispirata dal ritrovamento di un vecchio telefono cellulare che Ed non utilizzava dal 2015.

Accendendolo, ha scoperto dei messaggi da amici scomparsi, ex partner e familiari con cui aveva perso i contatti, un’esperienza che lo ha profondamente commosso e che ha trasformato in musica durante una notte insonne in India, mentre completava il suo nuovo album Play.

Ed Sheeran ha condiviso un lyric video ufficiale del brano, arricchito da immagini personali e ricordi tratti proprio da quel vecchio telefono.

Testo originale di Old Phone

I found my old phone today

In a box that I had hidden away

Nostalgia trying to lead me astray

Maybe I’ll unwrite some wrongs

I charged the battery again

Combinations cause my passcode had changed

Opened up and saw familiar names

Now I wonder where they’ve gone

Conversations with my dead friends

Messages from all my exes

I kinda think that this was best left

In the past where it belongs

I feel an overwhelming sadness

Of all the friends I do not have left

Seeing how my family has fractured

Growing up and moving on

I found my old phone today

Arguments that I tried to keep at bay

The ones who loved me I just pushed them away

Couldn’t tell the difference from the leeches

My closed hand still holds some mates

But if I’m open it gets smaller day by day

I can’t tell if it is pleasure or pain

Trying to keep within my remit

Conversations with my dead friends

Messages from all my exes

I kinda think that this was best left

There in the past where it belongs

I feel an overwhelming sadness

Of all the friends I do not have left

Seeing how my family has fractured

Growing up and moving on

I found my old phone today

So full of love

Yet so full of hate

I put it back inside there from whence it came

Nothing good will come from regretting

Conversations with my dead friends

Messages from all my exes

I kinda think that this was best left

There in the past where it belongs

I feel an overwhelming sadness

Of all the friends I do not have left

Seeing how my family has fractured

Growing up and moving on

I found my old phone today

Traduzione in italiano

Ho trovato il mio vecchio telefono oggi

In una scatola che avevo nascosto

La nostalgia cerca di portarmi fuori strada

Forse cancellerò qualche errore

Ho ricaricato la batteria

Combinazioni causate dal cambio del mio codice di accesso

L’ho aperto e ho visto nomi familiari

Ora mi chiedo dove siano finiti

Conversazioni con i miei amici defunti

Messaggi da tutte le mie ex

Penso che sarebbe meglio lasciarlo

Nel passato, dove appartiene

Provo una tristezza travolgente

Di tutti gli amici che non mi sono rimasti

Vedere come la mia famiglia si sia divisa

Crescere e andare avanti

Ho trovato il mio vecchio telefono oggi

Litigi che ho cercato di tenere a bada

Quelli che mi amavano li ho semplicemente allontanati

Non riuscivo a distinguere dalle sanguisughe

La mia mano chiusa stringe ancora alcuni amici

Ma se la apro, diventa più piccola di giorno in giorno

Non so dire se sia piacere o dolore

Cercando di rimanere nei miei limiti

Conversazioni con i miei amici defunti

Messaggi da tutte le mie ex

Penso che sarebbe meglio lasciarlo

Lì nel passato, dove appartiene

Provo una tristezza travolgente

Di tutti gli amici che non mi sono rimasti

Vedere come la mia famiglia si sia divisa

Crescere e andare avanti

Ho trovato il mio vecchio telefono oggi

Così pieno d’amore

Eppure così pieno d’odio

L’ho rimesso dentro, da dove era venuto

Niente di buono verrà dal rimpiangere

Conversazioni con i miei amici defunti

Messaggi da tutte le mie ex

Penso che sarebbe meglio lasciarlo

Lì nel passato, dove appartiene

Provo una tristezza travolgente

Di tutti gli amici che non mi sono rimasti

Vedere come la mia famiglia si è divisa

Crescere e andare avanti

Ho trovato il mio vecchio telefono oggi

Significato

Old Phone è una riflessione profonda sul passato, sulla perdita e sulla crescita personale. Il ritrovamento del vecchio telefono rappresenta per Ed Sheeran una capsula del tempo, riportando alla luce emozioni e relazioni dimenticate. La canzone invita l’ascoltatore a confrontarsi con i propri ricordi e a considerare come il tempo influenzi le nostre connessioni e il nostro percorso di vita.