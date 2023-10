Il Collegio 8: recensione della quarta puntata del 22 ottobre

Durante la quarta puntata de Il Collegio 8, trasmessa domenica 22 ottobre su Rai 2, è tempo di gita.

Dopo che il Preside ha incastrato la banda dei telefonisti, le telefonate illecite sono costate care ad alcuni di loro.

Di conseguenza, Enrico, Cecilia, Giuseppe, Ryan e Guglielmo hanno dovuto rinunciare alla gita e scontare una punizione tra le mura del collegio.

Il gravoso castigo, però, non è bastato per far redimere il recidivo Ryan che, anzi, ne ha approfittato per escogitare un piano per farsi espellere!

Recensione della quarta puntata

In quest’episodio de Il Collegio 8 i ragazzi sono stati i veri protagonisti con i riflettori, finalmente, puntati sui collegiali.

Attorno al falò, la lettura dei temi dedicati ai genitori ha fatto scaturire confessioni e confronti, ha generato lacrime e scambi di affetto sinceri.

Il classico appuntamento attorno al fuoco ha creato un’atmosfera più che mai intima, in grado di coinvolgere studenti e spettatori, di far emergere la bellezza e la profondità dei personaggi.

Ancora una volta, tra quelle di tutti, si sono distinte le parole piene di coraggio di Anita Pia Costanzo. Ma hanno lasciato il segno anche la toccante dedica di Christopher Parolin, lo sfogo liberatorio carico d’amarezza di Frida Schiavi e infine la sensibilità nascosta di Helena Del Pozzo.

Apprezzabile la scelta di incentrare la gita su un’esperienza di educazione ambientale e non sulla solita lezione teorica all’aperto.

Illuminante, poi, l’idea di usare tutte le bottiglie di plastica raccolte sulle rive dell’Adda per ricavarne, al rientro in collegio, il materiale per un’opera d’arte collettiva e contemporanea.

Dare un significato a qualcosa che dentro di sé non ha proprio niente di artistico, come lo scarto, è stata per i collegiali un’occasione per realizzare un’importante promessa.

Peccato che i buoni propositi siano stati stati interrotti dalla furbizia, o presunta tale, di Ryan Greco, che ha generato un tangibile sgomento nei compagni.

Il giovane siciliano ha lasciato le scene con un’espulsione da lui stesso programmata. Senza rimpianto e senza neanche un accenno di saluto alla “sua” Carmelina, ha vanificato gli sforzi da parte dei professori e degli amici che avevano tentato di farlo ragionare.

Per fortuna, non sono mancati i momenti più leggeri ed esilaranti, questa volta offerti proprio dall’ospite speciale Joe Bastianich.

“Dopo facciamo due panini? ” di Guglielmo e “Glielo porto (il sale)” di Anna Rita rientrano probabilmente tra la frasi più iconiche di quest’episodio.

E voi cosa ne pensate della quarta puntata de Il Collegio 8?