Ariana Grande – Warm: testo, traduzione e significato

Warm è una delle tracce della versione deluxe di Eternal sunshine di Ariana Grande, rilasciata venerdì 28 marzo 2024.

Eternal sunshine:Brighter Days Ahead contiene nove brani, di cui sei sono dei pezzi completamente inediti che così vanno ad arricchire il settimo progetto discografico di Ariana Grande, di 13 canzoni.

Il lyric video della canzone

Testo di Warm di Ariana Grande

I can find my way, never needed anybody to stay, to stay

I’ve been the one to slip away

Never thought I’d find another could fly here at my pace

If you dare, meet me there

I’ll be higher than the exosphere

‘Cause I know now, I’m safe and sound

And I won’t come down for you

‘Cause I’m cool

On my own

But it’s warmer

In your arms

‘Cause it’s nice to unravel, tears, how they travel

Happy ones tonight

‘Cause it’s warm

In your arms

Can you hold the space I require or will you turn the page, the pagе?

Will you love me like it’s truе? Am I just on your to-do-list?

I promise either way

If you dare, meet me there

I’ll be higher than the exosphere

‘Cause I know now, I’m safe and sound

And I won’t come down for you

‘Cause I’m cool (‘Cause I’m cool)

On my own (On my own)

But it’s warmer

In your arms, mm

‘Cause it’s nice to unravel, tears, how they travel

Happy ones tonight

‘Cause it’s warm

In your arms

It’s so good, it’s so close, I can taste it

On my lips, this is your invitation

If you dare, meet me up here

Meet me up here

There’s only this, this

It’s so good, it’s so close, I can taste it (Close to you)

On my lips, this is your invitation (Close to you)

If you dare, meet me up here (If you dare)

Meet me up here

There’s only this

‘Cause I’m cool (It’s so good, it’s so close, I can taste it)

On my own, mm (On my lips, this is your invitation)

But it’s warmer (If you dare, meet me up here)

In your arms, oh

‘Cause it’s nice to unravel, tears, how they travel

Happy ones tonight

‘Cause it’s warm, ‘cause it’s warm

In your arms

Traduzione

Posso trovare la mia strada, non ho mai avuto bisogno di nessuno che restasse, che restasse

Sono stata io a scivolare via

Non avrei mai pensato di trovare un altro che potesse volare qui al mio ritmo

Se hai coraggio, incontrami lì

Sarò più in alto dell’esosfera

Perché ora so di essere sana e salva

E non scenderò per te

Perché sono cool

Da sola

Ma è più caldo

Tra le tue braccia

Perché è bello sbrogliarsi, lacrime, come viaggiano

Felici stasera

Perché è caldo

Tra le tue braccia

Puoi tenere lo spazio di cui ho bisogno o volterai pagina, pagina?

Mi amerai come se fosse vero? Sono solo nella tua lista delle cose da fare? Ti prometto in entrambi i casi

Se hai coraggio, incontrami lì

Sarò più in alto dell’esosfera

Perché ora so di essere sana e salva

E non scenderò per te

Perché sono cool (Perché sono cool)

Da sola (Da sola)

Ma è più caldo

Tra le tue braccia, mm

Perché è bello svelare, le lacrime, come viaggiano

Felici stasera

Perché è caldo

Tra le tue braccia

È così buono, è così vicino, posso assaporarlo

Sulle mie labbra, questo è il tuo invito

Se hai coraggio, incontrami qui

Incontrami qui

C’è solo questo, questo

È così buono, è così vicino, posso assaporarlo (Vicino a te)

Sulle mie labbra, questo è il tuo invito (Vicino a te)

Se hai coraggio, incontrami qui (Se hai coraggio)

Incontrami qui

C’è solo questo

Perché sono cool (È così buono, è così vicino, riesco a sentirne il sapore)

Da solo, mm (Sulle mie labbra, questo è il tuo invito)

Ma è più caldo (Se hai coraggio, incontrami qui)

Tra le tue braccia, oh

Perché è bello svelare, lacrime, come viaggiano

Felici stasera

Perché è caldo, perché è caldo

Tra le tue braccia

Significato di Warm di Ariana Grande

Warm è una canzone pop in cui Ariana descrive una sensazione di pace a un livello che va oltre la superficie e invita il suo partner a trovarla. L’immagine di essere “più in alto dell’esosfera” e l’invito a “incontrarmi lì” ci mostrano uno stato emotivo e spirituale (e una connessione) che si trova più in alto dell’aspetto terreno, uno spazio in cui la protagonista si sente al sicuro e forte. Allo stesso tempo non può fare a meno di invitare il suo amato, il cui calore rappresenta il conforto, a incontrarla lassù.