Taylor Swift: il nuovo disco The Life of A Showgirl uscirà il 3 ottobre

La nuova Era di Taylor Swift è ufficialmente iniziata! La cantante americana ha annunciato l’arrivo del suo dodicesimo disco nel podcast del fidanzato Travis Kelce, New Heights: The Life of A Showgirl verrà pubblicato il 3 Ottobre.

Durante la diretta del video del podcast, sui social di Taylor è apparso il post dedicato all’arrivo del nuovo disco e che comprende anche la cover e la tracklist con la conferma della collaborazione con Sabrina Carpenter per la title track, The Life of A Showgirl.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Taylor Swift (@taylorswift)

Taylor Swift – The Life of A Showgirl: l’annuncio

Taylor Swift ha deciso di rilasciare una rara intervista al podcast del fidanzato Travis e del fratello Jason Kelce per inaugurare questa attesissima nuova era della sua carriera; durante la puntata, la cantante ha spiegato che la scelta è dovuta al fatto che proprio in una puntata di New Heights, Travis aveva dichiarato al mondo di voler dare il suo numero di telefono a Taylor Swift: “E’ grazie a questo podcast che ho un fidanzato” ha scherzato.

Taylor ha anche portato per la prima volta i fan dietro le quinte del difficile e commovente processo che l’ha portata a ricompare tutta la sua musica e delle Taylor’s Version; una grande parte dell’intervista è stata anche ovviamente dedicata all’Eras Tour.

Per quanto riguarda il disco, Taylor Swift ha rivelato che lo ha scritto mentre era in tour in Europa nell’estate del 2024: “Fisicamente ero esausta, ma mentalmente ero molto stimolata” ha raccontato, “Sta letteralmente vivendo la vita di una showgirl” ha aggiunto Travis.

Tracklist di The Life of A Showgirl:

1. The Fate of Ophelia

2. Elizabeth Taylor

3. Opalite

4. Father Figure

5. Eldest Daughter

6. Ruin The Friendship

7. Actually Romantic

8. Wi$h Li$t

9. Wood

10. CANCELLED!

11. Honey

12. The Life of a Showgirl (ft. Sabrina Carpenter)