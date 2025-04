Amici 24: dopo l’eliminazione Senza Cri parla del suo legame con Antonia

Cristina Carella, conosciutə come Senza Cri, è statə eliminatə da Amici 24 durante la sesta puntata del Serale, andata in onda sabato 19 aprile 2025, al termine di un ballottaggio con TrigNo. La sua presenza nel programma ha avuto un impatto che è andato oltre l’aspetto musicale, portando in primo piano anche dei temi legati all’identità personale e alla libertà di espressione.

Il nome d’arte Senza Cri nasce, infatti, dalla volontà di prendere le distanze dal suo stesso nome di battesimo e riflette il suo viaggio di autoaffermazione come persona non binary. È una scelta che racconta il desiderio di essere riconosciutə per ciò che si è, al di là delle etichette tradizionali. Anche attraverso la musica, ha cercato di esprimere questo bisogno di autenticità e di raccontare una realtà spesso poco rappresentata.

Nel corso del programma, ha inevitabilmente condiviso con il pubblico aspetti personali, parlando anche delle difficoltà legate al sentirsi compresə. Il legame nato con Antonia, in particolare, è stato segnato da una forte intesa e supporto reciproco, che sono emersi soprattutto dopo l’eliminazione.

Le parole della cantante dopo Amici 24

Subito dopo la comunicazione di dover abbandonare la scuola, Senza Cri ha espresso le sue paure e insicurezze:

“Ho paura di tornare alla mia vita perché prima di entrare qui non mi piaceva moltissimo. Qua dentro sei in una bolla, non sai cosa c’è fuori” .

La cantante ha anche condiviso il timore di non essere compresa e ha manifestato un certo senso di inadeguatezza:

“Mi hanno sempre isolata, ho paura di non essere capita. Mi dispiace che non siano usciti fuori i miei sorrisi. Fuori mi prenderò quello che merito, qui dentro non sono stata brava” .

Senza Cri ed Antonia: la dedica su IG

Dopo l’eliminazione, l’ex allieva di Lorella Cuccarini ha pubblicato un post su Instagram in cui ha ringraziato i fan per il supporto ricevuto durante Amici 24 e per l’esperienza vissuta. Inoltre ha dedicato parole speciali a una delle sue compagne di avventura nel talent.

I loro momenti di affetto, non sono stati mostrati nel programma, ma hanno alimentato il gossip. Dopo essere tornata alla vita normale, Cristiana ha condiviso un post su Instagram dedicato ad Antonia, un gesto che molti hanno interpretato come la conferma di un sentimento profondo. Tuttavia, questo post è stato poi rimosso e ripubblicato, creando un’ ulteriore curiosità.

Interrogata sugli abbracci con Antonia non mostrati in televisione, Senza Cri ha chiarito che non c’è stata alcuna censura da parte della produzione, ma che è stata una loro scelta non mostrarli, preferendo mantenere privata la loro relazione e concentrare l’attenzione sulla musica.

Antonia, dal canto suo, ha manifestato un profondo affetto per Cristiana, definendola la sua “bussola” e dichiarando di sentirsi persa senza la sua presenza:

“Era la mia bussola, mi sento persa senza di lei” .

Il legame tra Senza Cri e Antonia, rivelato dopo l’eliminazione da Amici 24, ha dimostrato ancora una volta quanto il programma possa essere un luogo di crescita non solo artistica ma anche personale.