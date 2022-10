Taylor Swift – Midnights (3am edition): Tutti i testi, traduzioni e significati delle canzoni

Taylor Swift aveva promesso una sorpresa caotica e ha mantenuto: a poche ore dall’uscita del suo decimo disco, infatti, ha pubblicato anche Midnights (3am edition). Si tratta di ben 7 brani in più rispetto al disco standard.

L’annuncio di Midnights (3am edition):

La cantante ha annunciato la sorpresa con un post su Instagram:

Sorpresa! Penso a Midnights come una album concettuale completo, con 13 canzoni che formano una immagine completa di una intensità che è sconcertante, ora di follia. Nonostante questo! Ci sono altre canzoni che abbiamo scritto in questo viaggio per trovare le magiche 13. Le chiamerò le canzoni delle 3 di notte. Ultimamente sto adorando il fatto che sto condividendo il nostro processo creativo di più con voi, come con i brani From The Vault tracks. Questo è 3am e ve lo sto dando adesso.

Taylor Swift – Tracklist di Midnights (3am edition) (clicca sui titoli per scoprire testo, traduzione e significato):

Midnights – Il disco:

Durante gli MTV Video Music Awards, Taylor Swift, infatti, aveva annunciato a sorpresa l’uscita del suo nuovo album, Midnights, fuori venerdì 21 ottobre 2022.

Midnights è il decimo album dell’artista, il primo inedito dopo le riedizioni Taylor’s Version di Fearless e Red. Il nuovo progetto, come dichiarato da Taylor Swift, racchiude le storie di 13 notti insonni, una per ogni traccia del disco, avvenute in modo sparso nella vita della cantante.

«Stiamo sdraiati svegli pieni di amore e paura, in tumulto e lacrime. Fissiamo le pareti e beviamo fino a che non ci rispondono. Distorciamo le prigioni che ci siamo creati da soli e preghiamo che, proprio in questo momento, non stiamo per commettere un errore che potrebbe sconvolgerci la vita.

Questa è una collezione di musica scritta nel bel mezzo della notte, un viaggio attraverso il terrore e sogni dolcissimi. I pavimenti su cui camminiamo senza riposo e i demoni che affrontiamo. Per tutti noi che ci siamo rigirati nel letto e abbiamo deciso di lasciare le lanterne accese e siamo andati alla ricerca – sperando che forse, quando l’orologio segna le 12… potremmo incontrare noi stessi».

I video ufficiali:

La cantante ha annunciato che ha lavorato ad un video musicali per ogni canzone contenuti in Midnights con lo stesso direttore della fotografia con cui ha collaborato per All Too Well (10 mins version) Taylor’s Version. Nei vari video ci sarà anche la partecipazione di una serie di attori speciali, tra cui: Jack Antonoff, Laith Ashely, Mike Birbiglia, Laura Dern, John Early, Mary Elizabeth Ellis, tutte e tre le sorelle Haim, Pat Mcgrath e Dita Von Tees.

Tra amici e collaboratori di TS, attori pluripremiati, makeup artist internazionali e pure icone, sicuramente nei video clip avremo un bel mix di volti interessanti.

Here’s the teaser trailer for the videos I’ve made for Midnights 🌌 Thank you @amazonmusic for premiering this, the first video for Anti-Hero will be out tomorrow at 8am ET. And Midnights will be here SO SOON!!!https://t.co/jjqUNkpPke pic.twitter.com/xzmqXa5Cqy — Taylor Swift (@taylorswift13) October 21, 2022

L’annuncio:

Taylor Swift ha annunciato la tracklist del suo nuovo attesissimo disco Midnights con una serie di video su TIKTOK chiamata Midnights Mayhem with Me.

Durante questo format, l’artista ha anche annunciato quello che speriamo sarà solo il primo di vari featuring, ovvero la collaborazione con Lana Del Rey, cantante che spesso ha collaborato con il produttore principale di Taylor, Jack Antonoff.