Ariana Grande – Eternal Sunshine Deluxe: Brighter Days Ahead (Testi e Traduzioni)

La versione deluxe dell’album di Ariana Grande, intitolata Eternal Sunshine Deluxe: Brighter Days Ahead, è stata pubblicata il 28 marzo 2025. Questa edizione ampliata include 19 tracce, di cui 6 completamente inedite. Questi brani sono stati prodotti dai collaboratori di lunga data di Ariana, tra cui Max Martin e Ilya Salmanzadeh, e continuano a esplorare i temi di amore, perdita e crescita personale. La cantautrice ha accompagnato l’uscita dell’album con un cortometraggio intitolato Brighter Days Ahead, che approfondisce la narrazione emotiva delle nuove tracce.

Ecco la tracklist completa (Testi delle canzoni)

Le nuove canzoni di Ariana Grande

Le sei nuove canzoni incluse nella versione deluxe di Eternal Sunshine, intitolata Brighter Days Ahead, offrono un’esperienza musicale ancora più profonda e coinvolgente.

Twilight Zone, in particolare, è un brano synth-pop malinconico, dove Ariana riflette sul passato e cerca di convincersi che non le importa più. La canzone esplora il tema della memoria e del distacco emotivo ed è a tutti gli effetti una versione alternativa del tema esplorato già precedentemente in We Can’t Be Friends (Wait for Your Love), la decima traccia do Eternal Sunshine.

Warm è un mix di chitarre rock e ritmi disco, con un’atmosfera sognante e spaziale. Dandelion rappresenta unna traccia vivace con influenze jazz e trap, in cui Ariana Grande cerca di seminare nuove speranze romantiche, pur essendo ancora legata ai ricordi del passato. Past Life è un brano con archi sintetici che parla di “svegliarsi con un fantasma” e affrontare i sogni che riportano alla mente vecchie relazioni. E infine Hampstead, una ballata al pianoforte che racconta di un’avventura romantica a Londra, con un tono leggero e nostalgico.