Harry Styles in Italia nel 2023: info e prezzi dei biglietti del concerto a Campovolo

Harry Styles, dopo il successo delle due recenti date a Bologna e a Torino, conferma il suo amore per l’Italia con una nuova data!

L’artista tornerà nel nostro Paese con un concerto che si terrà il prossimo anno, il 22 luglio, a Campovolo (Reggio Emilia), all’ RCF Arena.

Si tratta dell’unica data italiana del suo Love on Tour 2023, composto da 19 date tra Europa e UK. Ecco tutte le info sui biglietti dell’evento, con special guest il duo britannico Wet Leg.

I biglietti per il concerto di Harry Styles

Per acquistarli si può ricorrere alla prevendita esclusiva per gli iscritti a MyLiveNation a partire dalle ore 10:00 del 1 settembre 2022 fino alle ore 10: 00 del giorno successivo.

La vendita generale sarà aperta dalle ore 10:00 del 2 settembre 2022 con la seguente modalità:

Ticketone

Ticketmaster

Call center

La disponibilità di biglietti è limitata. In fase di presale ogni cliente potrà acquistarne fino ad un massimo di 4.

In fase di vendita generale ogni cliente potrà acquistarne, invece, fino ad un massimo di 6.

Prezzi per ogni settore del concerto a Campovolo

Ecco quanto costano i biglietti, il prezzo comprende i costi di prevendita ma non gli eventuali costi di commissione e di spedizione.

Jonny’s Place – Posto in piedi non numerato 172,70€ (150,20€ + prev 22,50€)

Hollywood – Posto in piedi non numerato 172,70€ (150,20€ + prev 22,50€)

Bishopsgate – Posto in piedi non numerato 172,70€ (150,20€ + prev 22,50€)

Red Zone – Posto in piedi non numerato 116,35€ (101,20€ + prev 15,15€ )

Yellow Zone – Posto in piedi non numerato 87,60€ (76.20€ + prev 11.40€)

Orange Zone – Posto in piedi non numerato 87,60€ (76.20€ + prev 11.40€)

Green Zone – Posto in piedi non numerato 64,60€ (56.20€ + prev 8.40€)

Blue Zone – Posto in piedi non numerato 64,60€ (56.20€ + prev 8.40€)

Le date del Love on Tour 2023

13 maggio Horsen, Danimarca, Casa Arena

17 maggio Monaco, Germania, Olympiastadion

22 maggio Coventry Building Society Arena

26 maggio Endimburgo, UK, BT Murrayfield Stadium

1 giugno Parigi, Francia, Stade de France

5 giugno Amsterdam, Olanda, Johan Cruijff Arena

10 giugno Slane, Irlanda, Slane Castle

13 e 14 giugno Londra, UK, Wembley Stadium,

20 giugno Cardiff, UK, Principality Stadium

24 giugno Werchter, Belgio, Festivalpark

27 giugno Dusseldorf, Germania, Merkur Spiel Arena

2 luglio Varsavia, Polonia, Pre Narodowy

5 luglio Francoforte, Germania, Dutsche Bank Park

8 luglio Vienna, Austria, Ernst happel Stadion

12 luglio Barcellona, Spagna, Estadi Olimipic Lluis Companis

14 luglio Madrid, Spagna, Nuevo Espacio Mad Cool

18 luglio Lisbona, Portogallo, Passeio Maritimo Alges

22 luglio Reggio Emilia, Italia, Campovolo