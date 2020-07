Taylor Swift ha annunciato a sorpresa il nuovo album Folklore in arrivo questo 24 di luglio. Un album a cui ha dedicato tempo durante la quarantena e che ha fatto con grande amore, come lei stessa ha dichiarato. Qualcosa da regalare ai fan ma anche un regalo a sé stessa che non ha voluto lasciarsi prendere dal cercare la perfezione con questo nuovo capitolo, ma ha voluto esprimere quello che è al 100%, con un album diverso dai precedenti.

Folklore contiene 16 tracce nella versione standard e una in più nella versione deluxe, dal titolo The Lakes. Per l’occasione TayTay ha creato ben 8 versioni con altrettante copertine che esprimono ciascuna un mood diverso. Le potete trovare sul suo store ufficiale.





Scopri qui sotto video, testo e traduzione di August di Taylor Swift:

CLICCA QUI PER ACQUISTARE IL BRANO

Testo di Taylor Swift

Salt air, and the rust on your door

I never needed anything more

Whispers of “Are you sure?”

“Never have I ever before”

But I can see us lost in the memory

August slipped away into a moment in time

‘Cause it was never mine

And I can see us twisted in bedsheets

August sipped away like a bottle of wine

‘Cause you were never mine

Your back beneath the sun

Wishin’ I could write my name on it

Will you call when you’re back at school?

I remember thinkin’ I had you

But I can see us lost in the memory

August slipped away into a moment in time

‘Cause it was never mine

And I can see us twisted in bedsheets

August sipped away like a bottle of wine

‘Cause you were never mine

Back when we were still changin’ for the better

Wanting was enough

For me, it was enough

To live for the hope of it all

Canceled plans just in case you’d call

And say, “Meet me behind the mall”

So much for summer love and saying “us”

‘Cause you weren’t mine to lose

You weren’t mine to lose, oh

But I can see us lost in the memory

August slipped away into a moment in time

‘Cause it was never mine

And I can see us twisted in bedsheets

August sipped away like a bottle of wine

‘Cause you were never mine

‘Cause you were never mine

Never mine

But do you remember?

Remember when I pulled up and said “Get in the car”

And then canceled my plans just in case you’d call?

Back when I was livin’ for the hope of it all, for the hope of it all

“Meet me behind the mall”

(Remember when I pulled up and said “Get in the car”

And then canceled my plans just in case you’d call?

Back when I was livin’ for the hope of it all, for the hope of it all

“Meet me behind the mall”)

Remember when I pulled up and said “Get in the car”

And then canceled my plans just in case you’d call?

Back when I was livin’ for the hope of it all (For the hope of it all)

For the hope of it all, for the hope of it all

(For the hope of it all, for the hope of it all)

Traduzione di Taylor Swift

Aria salata e ruggine sulla tua porta

Non ho mai avuto bisogno di altro

Sussurri di “Sei sicuro?”

“Mai prima d’ora”

Ma posso vederci persi nella memoria

Agosto scivolò via in un momento

Perché non è mai stato mio

E posso vederci contorti nelle lenzuola

Agosto sorseggiò come una bottiglia di vino

Perché non sei mai stato mio

La tua schiena sotto il sole

Vorrei poter scrivere il mio nome su di esso

Chiamerai quando torni a scuola?

Ricordo di aver pensato di averti

Ma posso vederci persi nella memoria

Agosto scivolò via in un momento

Perché non è mai stato mio

E posso vederci contorti nelle lenzuola

Agosto sorseggiò come una bottiglia di vino

Perché non sei mai stato mio

Quando ancora stavamo cambiando in meglio

Volere era abbastanza

Per me è stato abbastanza

Vivere per la speranza di tutto

Piani annullati per ogni evenienza

E dire “Incontriamoci dietro il centro commerciale”

Tanto per l’amore estivo e per dire “noi”

Perché non eri mio da perdere

Non eri mio da perdere, oh

Ma posso vederci persi nella memoria

August scivolò via in un momento

Perché non è mai stato mio

E posso vederci contorti nelle lenzuola

August sorseggiò come una bottiglia di vino

Perché non sei mai stato mio

Perché non sei mai stato mio

Mai mio

Ma ti ricordi?

Ricorda quando mi sono fermato e ho detto “Sali in macchina”

E poi cancellato i miei piani nel caso in cui avresti chiamato?

Quando vivevo per la speranza di tutto, per la speranza di tutto

“Incontriamoci dietro il centro commerciale”

(Ricorda quando mi sono fermato e ho detto “Sali in macchina”

E poi cancellato i miei piani nel caso in cui avresti chiamato?

Quando vivevo per la speranza di tutto, per la speranza di tutto

“Incontriamoci dietro il centro commerciale”)

Ricorda quando mi sono fermato e ho detto “Sali in macchina”

E poi cancellato i miei piani nel caso in cui avresti chiamato?

Ai tempi in cui vivevo per la speranza di tutto (per la speranza di tutto)

Per la speranza di tutto, per la speranza di tutto

(Per la speranza di tutto, per la speranza di tutto)





Cosa ne pensate dell’album di Taylor Swift?