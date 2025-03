Ariana Grande – Dandelion: testo, traduzione e significato

Dandelion è una delle tracce della versione deluxe di Eternal sunshine di Ariana Grande, rilasciata venerdì 28 marzo 2024.

Eternal sunshine:Brighter Days Ahead contiene nove brani, di cui sei sono dei pezzi completamente inediti che così vanno ad arricchire il settimo progetto discografico di Ariana Grande, di 13 canzoni.

Testo di Dandelion di Ariana Grande

Mean what I say, say what I mean

Not one to play, I am as you see

I give my word

These other boys, they’re one in the same, mm

I’m tryna say I want you to stay, mm

I got (Got), what you need (You need)

I’m thinking you should plant this seed

I get this sounds unserious

But, baby boy, this is serious

And, yes, I promise, if I’m being honest

You can get anything you’d like

Can’t you see I bloom at night?

Boy, just don’t blow this, got me like, “What’s your wish list?”

You can get anything you’d like

I’ll be your dandelion, mm

You like how I pray, the secret’s in me, mm

‘Cause, boy, come what may, I’m here on my knees

These other flowers don’t grow the same

So just leave it here with me, let’s get dirty, dirty

I got (Got), what you need (You need)

I’m thinking you should plant this seed

I get this sounds unserious

But, baby boy, this is serious

And, yes, I promise, if I’m being honest

You can get anything you’d like

Can’t you see I bloom at night?

Boy, just don’t blow this, got me like, “What’s your wish list?”

You can get anything you’d like

I’ll be your dandelion, mm

Mm, yeah, I’m just being, I’m honest

You know me, I’m just being, mm

Mm, I promise, I’m just being honest

So, boy, just come blow this

Know I’m on your wish list

And, yes, I promise (Oh, yeah, yeah), if I’m being honest (If I’m being)

You can get anything you’d like (Anything, anything, anything)

Can’t you see I bloom at night?

Boy, just don’t blow this, got me like, “What’s your wish list?”

You can get anything you’d like

I’ll be your dandelion, mm

Traduzione

Voglio dire quello che dico, dire quello che voglio dire

Non sono una che scherza, sono come vedi

Dò la mia parola

Questi altri ragazzi, sono uno nella stessa cosa, mm

Sto cercando di dire che voglio che tu resti, mm

Ho (Ho), quello di cui hai bisogno (Di cui hai bisogno)

Sto pensando che dovresti piantare questo seme

Capisco che sembra poco serio

Ma, tesoro, è una cosa seria

E, sì, lo prometto, se devo essere onesta

Puoi ottenere tutto ciò che vuoi

Non vedi che sboccio di notte?

Ragazzo, non rovinare tutto, mi ha fatto dire, “Qual è la tua lista dei desideri?” Puoi ottenere tutto ciò che vuoi

Sarò il tuo dente di leone, mm

Ti piace come prego, il segreto è in me, mm

Perché, ragazzo, qualunque cosa accada, sono qui in ginocchio

Questi altri fiori non crescono allo stesso modo

Quindi lascialo qui con me, sporchiamoci, sporchiamoci

Ho (Ho), ciò di cui hai bisogno (Di cui hai bisogno)

Penso che dovresti piantare questo seme

Capisco che sembra poco serio

Ma, tesoro, è serio

E, sì, lo prometto, se sono onesto

Puoi ottenere tutto ciò che vuoi

Non vedi che sboccio di notte?

Ragazzo, non rovinare tutto, mi ha fatto dire, “Qual è la tua lista dei desideri?” Puoi ottenere tutto ciò che vuoi

Sarò il tuo dente di leone, mm

Mm, sì, sto solo essendo, sono onesta

Mi conosci, sto solo essendo, mm

Mm, prometto, sto solo essendo onesta

Quindi, ragazzo, vieni a soffiare questo

Sai che sono nella tua lista dei desideri

E, sì, lo prometto (Oh, sì, sì), se sono onesta (Se sono)

Puoi ottenere tutto ciò che vuoi (Qualsiasi cosa, qualsiasi cosa, qualsiasi cosa)

Non vedi che sboccio di notte?

Ragazzo, non rovinare questo, mi ha fatto dire, “Qual è la tua lista dei desideri?”

Puoi ottenere tutto ciò che vuoi

Sarò il tuo dente di leone, mm

Significato di Dandelion di Ariana Grande

È una canzone in cui Ariana invita il suo amato a stare con lei ed esprimere un desiderio con un dente di leone, metaforicamente se stessa, implicando la possibilità di realizzare sogni o desideri insieme.

I denti di leone simboleggiano desideri, amore e destino. Alcune credenze suggeriscono che i loro semi abbiano il potere di esaudire desideri o predire il futuro di una relazione. Si ritiene che se si soffiano tutti i semi da un dente di leone in solo un respiro, la persona che ami ti amerà a sua volta.