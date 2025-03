Jennie – Zen (video, testo e traduzione)

JENNIE irradia sicurezza in ZEN, singolo che ha anticipato l’uscita dell’album di debutto intitolato RUBY e pubblicato il 7 marzo 2023.

Il video musicale del brano è stato diretto dalla leggenda Cho Gi-Seok e pubblicato il 25 gennaio 2025, dopo che l’artista ha pubblicato un conto alla rovescia sul suo IG, con la didascalia che recitava “Z”.

Guarda il video di ZEN QUI

Testo ZEN di JENNIE

I tell ‘em, “Down, now”

On that energy, yes

I am what you think about me

Cross me, please

I’ma keep it Z, Zen

Presence, bless

Money can’t buy sixth sense

Baddest, ‘kay, so make me better

Fire aura, quiets chatter

Shoo, shoo, shoo, I make ‘em scatter

They can’t move my matter

Nobody gon’ move my soul, gon’ move my aura, my matter

Nobody gon’ move my light, gon’ touch my glow, my matter

Nobody gon’, all this power make them scatter

No, nobody gon’ touch my soul, gon’ match my glow, like, I dare you (Hеy)

(Ah, ah) Shake me

(Ah, ah) Hey

Thick skin layеred like chains on chains on chains

Wear the pressure on my neck and rings

Rain, midnight bloom

In the dark, I grew

Shoo, shoo, shoo, shoo, shoo, shoo, shoo (Freeze)

Shoo, shoo, shoo, shoo, shoo, shoo, shoo (Gleam)

Shoo, shoo, shoo, shoo, shoo, shoo, shoo (One hunnid, one hunnid)

Ten

Shoo, shoo, shoo, shoo (One hunnid)

Money cannot buy no real friends

Baddest, they can’t make me badder

Fire aura, quiets chatter

Shoo, shoo, shoo, I make ‘em scatter

They can’t move my matter

Nobody gon’ move my soul, gon’ move my aura, my matter

Nobody gon’ move my light, gon’ touch my glow, my matter

Nobody gon’, all this power make them scatter

No, nobody gon’ touch my soul, gon’ match my glow, like, I dare you (Hey)

(Ah, ah) Shake me

(Ah, ah) Hey

(Ah, ah)

(Ah, ah) Can’t be two of one

Traduzione

Dico loro, “Giù, ora”

Su quell’energia, sì

Sono ciò che pensi di me

Attraversami, per favore

Lo terrò Z, Zen

Presenza, benedici

I soldi non possono comprare il sesto senso

Il più cattivo, ok, quindi rendimi migliore

Aura di fuoco, calma le chiacchiere

Shoo, shoo, shoo, li faccio disperdere

Non possono spostare la mia materia

Nessuno muoverà la mia anima, muoverà la mia aura, la mia materia

Nessuno muoverà la mia luce, toccherà il mio splendore, la mia materia

Nessuno, tutto questo potere li farà disperdere

No, nessuno toccherà la mia anima, eguaglierà il mio splendore, tipo, ti sfido (Ehi)

(Ah, ah) Scuotimi

(Ah, ah) Ehi

Pelle spessa stratificata come catene su catene su catene

Indossa la pressione sul mio collo e anelli

Pioggia, fioritura di mezzanotte

Nel buio, sono cresciuta

Shoo, shoo, shoo, shoo, shoo, shoo, shoo (congelamento)

Shoo, shoo, shoo, shoo, shoo, shoo, shoo (bagliore)

Shoo, shoo, shoo, shoo, shoo, shoo, shoo (un centinaio, un centinaio)

Dieci

Shoo, shoo, shoo, shoo (un centinaio)

I soldi non possono comprare i veri amici

Il più cattivo, non possono rendermi più cattiva

Aura di fuoco, calma le chiacchiere

Shoo, shoo, shoo, li faccio disperdere

Non possono spostare la mia materia

Nessuno muoverà la mia anima, muoverà la mia aura, la mia materia

Nessuno muoverà la mia luce, toccherà il mio splendore, la mia materia

Nessuno, tutto questo potere li farà disperdere

No, nessuno toccherà il mio anima, eguaglierai il mio splendore, tipo, ti sfido (Hey)

(Ah, ah) Scuotimi

(Ah, ah) Hey

(Ah, ah)

(Ah, ah) Non si può essere due di uno

Cosa ne pensate di ZEN di Jennie?