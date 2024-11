Taylor Swift: disponibili i formati fisici di The Tortured Poets Department – The Anthology

A conclusione di un anno che l’ha vista raggiungere un traguardo dopo l’altro, la regina del pop Taylor Swift lancia oggi due nuovi e attesissimi prodotti legati alla versione estesa del suo ultimo progetto discografico, intitolato The Tortured Poets Department: The Anthology.

L’album è finalmente disponibile a questo link, in esclusiva sullo Shop Universal, sia in versione vinile con 4LP translucidi marmorizzati e poster inedito, sia in versione doppio CD. Entrambi i prodotti contengono 35 tracce, incluse 4 bonus track acustiche.

Gli ultimi successi di Taylor Swift

L’ultimo album di Taylor Swift, The Tortured Poets Department: The Anthology, pubblicato il 19 aprile e annunciato dall’artista a febbraio durante i Grammy Awards 2024, ha debuttato al primo posto della classifica FIMI sia nella categoria album sia in quella dei CD, vinili e musicassette.

Questo è il terzo disco di Taylor a raggiungere il primo posto al debutto nelle classifiche FIMI, dopo Midnights nel 2022 e 1989 (Taylor’s Version) nel 2023, certificato disco di platino in Italia.

In sole due settimane, The Tortured Poets Department ha ottenuto la certificazione FIMI di disco d’oro e poi di platino. Durante la settimana di uscita, ha totalizzato oltre un miliardo di stream globali, stabilendo numerosi record, tra cui l’album più streammato in un solo giorno nella storia di Spotify e il primo a superare i 300 milioni di stream in un giorno.

Taylor è diventata così l’artista più ascoltata in un solo giorno nella storia di Spotify. Su Apple Music, inoltre, è l’album pop con il maggior numero di stream nel primo giorno d’uscita, e su Amazon Music ha avuto il miglior debutto per numero di stream. Anche i singoli estratti dall’album, come Fortnight, hanno ottenuto certificazioni, con Fortnight che è stato certificato disco d’oro in Italia.

A partire da marzo 2023, Taylor Swift continua a incantare i fan con il suo Eras Tour, un viaggio attraverso la sua carriera con un live di oltre tre ore e una scaletta di 44 brani, includendo le registrazioni Taylor’s Version. Il tour è approdato anche in Italia allo Stadio San Siro con due date evento il 13 e 14 luglio, registrando il tutto esaurito.