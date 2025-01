Taylor Swift e Travis Kelce stanno per sposarsi? Gli indizi secondo i fan

I fratelli Kelce sono noti per la schiettezza che utilizzano nella conduzione podcast New Heights. Nel programma rivelano spesso dei dettagli succosi per i fan, questi ultimi li analizzano per capire quali potrebbero essere i prossimi sviluppi tra Travis Kelce e Taylor Swift.

Nell’episodio trasmesso l’8 gennaio, lo stesso Travis potrebbe aver lasciato intendere qualcosa in più riguardo quelli che sono i suoi futuri piani insieme alla cantante statunitense.

Durante la puntata, la star della NFL ha risposto a una domanda che riguarda il miglior periodo dell’anno per sposarsi. “Non conosco persone che si siano sposate in autunno, perché tutti i matrimoni a cui ho partecipato sono sempre in estate”, ha confessato la star dei Kansas City Chiefs.

Questo commento, unito alla sua preferenza di evitare matrimoni durante la stagione calcistica, ha alimentato le speculazioni sulla potenziale tempistica del suo matrimonio con Taylor. Kelce ha aggiunto: “Ho visto matrimoni a febbraio, ma mai in autunno”, ha affermato con franchezza.

D’altronde, il programma dell’atleta è dominato dagli impegni calcistici dalla tarda estate all’inverno, rendendo la bassa stagione un momento ideale per celebrare delle eventuali nozze. Inoltre, OK Magazine ha riportato: “Dopo 21 mesi in viaggio e un anno e mezzo con Travis, Taylor è pronta per questo nuovo capitolo con l’amore della sua vita” riferendosi alla fine del The Eras Tour.

Con Taylor Swift Swift e Travis Kelce, l’interesse degli Swifties continua a crescere. “Hanno molte aspettative e sono entusiasti”, ha dichiarato un insider, riferendosi a quello che in ogni caso sarà il meticoloso approccio dei due innamorati a questo grande passo.

Sebbene nulla sia stato annunciato ufficialmente, le riflessioni di Travis sui matrimoni potrebbero allinearsi con i futuri piani della coppia. Inoltre, il fatto che suo fratello Jason non abbia corretto un ospite del podcast che lo scorso settembre ha definito Taylor Swift la sua “futura cognata“, potrebbe far pensare che tra i due possa già esserci un fidanzamento segreto in atto.

