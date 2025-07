Dimmelo Sottovoce: a dicembre su Prime Video

Dopo il successo mondiale della trilogia Culpable, Mercedes Ron è pronta a farci perdere di nuovo la testa. Prime Video ha svelato il teaser trailer di Dimmelo Sottovoce, il nuovo film Original spagnolo in arrivo a dicembre, basato sul primo volume della serie Tell Me. E se già sentite profumo di triangolo amoroso impossibile… siete sulla strada giusta.

Dimmelo Sottovoce: in arrivo su Prime Video il nuovo film tratto dal romanzo di Mercedes Ron

Tratta dal romanzo Tell Me Softly. Dimmelo sottovoce, la pellicola segna l’inizio di una nuova saga firmata dalla regina dei bestseller young adult, Mercedes Ron, già autrice della trilogia cult Culpable (che si chiuderà con È colpa nostra a ottobre, sempre su Prime Video). Il debutto del film su Prime Video è previsto per il dicembre 2025.

Protagonista della storia è Kamila Hamilton, detta Kami, che sembra avere la vita sotto controllo… almeno finché non tornano i fratelli Di Bianco, Thiago e Taylor. Un passato che riaffiora con forza e un legame che non si è mai davvero spezzato.

Il cast: volti noti e nuove rivelazioni in Dimmelo Sottovoce

A prestare il volto ai protagonisti troviamo Alicia Falcó (In the Company of Women) nei panni di Kami, Fernando Lindez (Élite) in quelli di Thiago e Diego Vidales (Nudes) nel ruolo di Taylor. Il trio al centro della storia promette chimica, tensione emotiva e scene ad alto tasso di coinvolgimento.

Completano il cast:

Celia Freijeiro (Regina Rossa) è Chiara

Patricia Vico (Operación Marea Negra) è Anne

Andrés Velencoso (Ritorno a Las Sabinas) è Tino

Eve Ryan (È colpa mia) è Cata

Fernando Nagore è Jules

Triangoli, primi baci e cuori spezzati

Il cuore della trama ruota attorno al ritorno di Thiago e Taylor nella vita di Kami, sette anni dopo un’estate che ha lasciato cicatrici profonde. Il primo bacio con Thiago, il legame protettivo con Taylor, e ora una nuova possibilità – o forse una nuova distruzione – sono pronti a far vacillare tutte le sue certezze.

Kami non è più la ragazza ingenua di un tempo. Ma tra vecchie emozioni e sguardi che cambiano, riuscirà a mantenere il controllo o il cuore tornerà a dettare le regole?

Produzione e prospettive future

Il film è prodotto da Vaca Films, diretto da Denis Rovira (Punto Nemo) e scritto da Jaime Vaca (Élite). Una squadra che promette ritmo, passione e dramma, gli ingredienti che hanno già conquistato milioni di fan nel mondo.

Dimmelo Sottovoce rappresenta solo l’inizio della nuova collaborazione tra Prime Video e Mercedes Ron: dopo È colpa nostra, arriveranno anche gli adattamenti di Marfil ed Ébano, le cui riprese sono appena terminate. Tutti disponibili su Prime Video in oltre 240 Paesi (incluso l’abbonamento Prime).

