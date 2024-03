V dei BTS – Friends: video, testo e traduzione del singolo

V (뷔) dei BTS rilascia il singolo Friends reso graficamente FRI(END)S, venerdì 15 marzo 2024.

Il brano è stato scritto da Connor McDonough, Riley McDonough, Ori Rose, Castle (KOR), ​salem ilese, Melanie Joy Fontana e Michel “Lindgren” Schulz.

La canzone arriva a pochi mesi dal debutto solista di Kim Taehyung (questo il vero nome dell’artista) con l’album Layover.

Il video ufficiale del nuovo singolo di V

Testo Friends di V dei BTS

(Friends)

Ooh

You’re in my head

I had plans for the weekend (Ah)

But wound up with you instead (Ah)

Back here again (Oh)

Got me deep in my feelings

When I should be in your bed (Oh)

You and I go back to like ’09, it’s like forever

And you were there my lonely nights, yeah

Keeping me together

So wouldn’t it make sense if I was yours?

And you could call me your baby

But we say we’re just, say we’re just

Friends, just for now

Yeah, but friends don’t say words that

Make friends feel like more than just

Friends, just for now (Just for now)

Now, I’m over pretending

So let’s put the “end” in friends

Friends are not supposed to get too close

And feel emotions that

We’re feeling now, now, now

We ain’t slowing down, down, down (Yeah, yeah, yeah)

But once we cross the line

There’s no denying you and

I can never turn around, ‘round, ‘round

Know we’ll never be the same (Ooh)

You and I go back to like ’09, it’s like forever

And you were there my lonely nights, yeah

Keeping me together

So wouldn’t it make sense if I was yours?

And you could call me your baby

But we say we’re just, say we’re just

Friends, just for now

Yeah, but friends don’t say words that

Make friends feel like more than just

Friends, just for now

Now, I’m over pretending

So let’s put the “end” in friends (Let’s put the “end”)

Friends, just for now (Ooh)

Yeah, but friends don’t say words that

Make friends feel like more than just (Let’s put the “end”)

Friends, just for now

Now, I’m over pretending

So let’s put the “end” in friends

Traduzione

Sei nella mia testa

Avevo programmi per il fine settimana (Ah)

Ma invece sono finito con te (Ah)

Di nuovo qui (Oh)

Mi ha portato nel profondo dei miei sentimenti

Quando dovrei essere nel tuo letto (Oh)

Tu e io torniamo al ’09, è come per sempre

E tu eri lì nelle mie notti solitarie, sì

Tenermi insieme

Quindi non avrebbe senso se fossi tuo?

E potresti chiamarmi il tuo bambino

Ma noi diciamo che siamo giusti, diciamo che siamo giusti

Amici, solo per ora

Sì, ma gli amici non dicono cose del genere

Fai sentire gli amici qualcosa di più che semplici

Amici, solo per ora (solo per ora)

Adesso ho finito di fingere

Quindi mettiamo la “fine” alla (parola) amici

Gli amici non dovrebbero avvicinarsi troppo

E provare emozioni così

Ci sentiamo ora, ora, ora

Non stiamo rallentando, giù, giù (Sì, sì, sì)

Ma una volta oltrepassata la linea

Non si può negarti e

Non riesco mai a girarmi, girare, girare

So che non saremo mai più gli stessi (Ooh)

Tu ed io torniamo al ’09, è come se fosse per sempre

E tu eri lì nelle mie notti solitarie, sì

Rimanendo insieme

Quindi non avrebbe senso se fossi tuo?

E potresti chiamarmi il tuo bambino

Ma noi diciamo che siamo giusti, diciamo che siamo giusti

Amici, solo per ora

Sì, ma gli amici non dicono cose del genere

Fai sentire gli amici qualcosa di più che semplici

Amici, solo per ora

Adesso ho finito di fingere

Quindi mettiamo la “fine” in amici (mettiamo la “fine”)

Amici, solo per ora (Ooh)

Sì, ma gli amici non dicono cose del genere

Fai sentire gli amici qualcosa di più che semplice (mettiamo la “fine”)

Amici, solo per ora

Adesso ho finito di fingere

Quindi mettiamo la “fine” alla (parola) amici

(Ooh-ooh-ooh)

Ooh

(Ooh-ooh-ooh)

