Netflix ha finalmente annunciato la data d’uscita di My life with the Walter boys 2 ed ha distribuito nuove immagini dedicate ad uno specifico personaggio. Ecco tutto quello che dovete sapere su My life with the Walter boys 2.

My life with the Walter boys 2: la data d’uscita

My life with the Walter boys 2 debutterà su Netflix con i suoi 10 episodi il 28 agosto. Tutti i capitoli della nuova stagione saranno disponibili al Day 1. Non dovrete attendere per gustarvi le nuove avventure di Cole, Alex e Jackie.

The My Life With the Walter Boys cast taking a break from the Calgary Stampede to let you know Season 2 premieres AUGUST 28! Yeeee-haw! pic.twitter.com/FFj9OH1i6W — Netflix Canada (@Netflix_CA) July 5, 2025

Yeeee-haw! My Life with the Walter Boys Season 2 premieres AUGUST 28. pic.twitter.com/BK2qjK7Xco — Netflix (@netflix) July 5, 2025

La sinossi di My life with the Walter boys 2

Katherine convincerà Jackie a tornare in Colorado, dopo aver passato l’estate e NY. la protagonista è decisa a fare ammenda con Alex e a stabilire dei limiti con Cole, trovando al contempo il suo posto nella famiglia Walter. Ma reintegrarsi non è così facile. Alex, che è cambiato molto durante l’estate, non è molto entusiasta dei tentativi di Jackie di riallacciare i rapporti, dato che è concentrato sull’allenamento per un rischioso rodeo. Pure Cole è cambiato: ora ha un nuovo ruolo a scuola, ma quando questo non riesce a colmare il vuoto lasciato dal non giocare a football, i suoi vecchi modi di fare si insinuano e causano drammi. Preparatevi perchè Jackie in questa stagione sarà costretta a fare una scelta che potrebbe distruggere tutto ciò che ha faticato a ricostruire. magari sceglierà tra i due fratelli?

