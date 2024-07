Taylor Swift a Milano: 3 cose su Wallapop per prepararsi al concerto

Finalmente sta per arrivare a Milano, per due date sold out (il 13 e il 14 luglio 2024), The Eras Tour di Taylor Swift, che ha preso il via in Europa da Parigi, portando con sé un uragano di emozioni per i fan della cantante che si sono goduti un lungo spettacolo con le nuove canzoni del suo ultimo album.

Questo concerto, che copre tutti gli album della cantante, chiamati colloquialmente “Eras” dai suoi fan, ha provocato una reazione a catena da quando il suo tour è iniziato in America e gli Swifties hanno creato un intero codice per prepararsi al meglio ai concerti.

Anche Wallapop ha osservato che le ricerche della parola chiave “Taylor Swift” durante la penultima settimana di giugno sono aumentate, segno che anche i fan italiani stanno iniziando a prepararsi con anticipo all’evento dell’anno.

In particolare, nel corso del 2024, gli album dell’artista più ricercati sulla piattaforma sono stati: The Tortured Poets Department, pubblicato quest’anno dalla cantautrice; Folklore, l’ottavo album della cantautrice; 1989, il titolo dell’album è un riferimento al suo anno di nascita.

Ma molti fan di Taylor non cercano solo CD e vinili su Wallapop, vogliono anche mettere le mani sul suo merchandising per questo evento. Ecco ciò che è stato più cercato sulla piattaforma nell’ultima settimana, in relazione alla cantante americana:

Taylor Swift friendship bracelet: coloratissimi braccialetti citati in una delle hit della cantante e motivo per cui tutti gli Swifties li indossano durante le tappe del tour; Taylor Swift VIP Pack: il merchandising ufficiale del Tour che comprende: 4 poster, 1 eco-bag, 1 spilla, adesivi e set di cartoline con scatola personalizzata e cordino abbinato, oltre a un biglietto ricordo; Taylor Swift t-shirt: da poter indossare durante il concerto.

Wallapop non è solo il luogo ideale per trovare i migliori gadget, ma anche per vendere i propri ricordi. Se in casa si ha qualche oggetto di Taylor Swift che è inutilizzato, è il momento perfetto per metterlo in vendita. Un’occasione per condividere la propria passione e contribuire a rendere felice un altro fan.

