Il Collegio 8: chi è Alessia Schiavella (curiosità e profilo Instagram)

Alessia Schiavella è la nuova alunna che si è aggiunta ai partecipanti de Il Collegio 8 durante la terza puntata, in onda su Rai 2 domenica 15 ottobre.

Sin dai primi attimi dopo il suo ingresso, la ragazza si è fatta notare per il piglio da capitano di lungo corso e per la voce potente e particolare.

L’arrivo a Il Collegio 8

Sta per iniziare una nuova settimana e in tarda serata Alessia attende in camerata le ragazze, dal rientro dalle attività scolastiche.

Subito dopo aver fatto la loro conoscenza ed essersi accertata che il taglio dei capelli è una certezza, ecco che parte il suo primo urlo!

“È una persona un po’ bizzarra, urla per ogni cosa” commenta prontamente Cecilia.

Arrivato anche per lei il momento di sistemare la lunghezza della sua chioma, dunque, le urla da parte della nuova entrata si sono sentite in tutto il Lodigiano.

Chi è Alessia Schiavella

La nuova studentessa de Il Collegio 8 ha 15 anni e vive a Forte dei Marmi in provincia di Firenze. A detta sua tutti devono fare quello che dice lei perché dice sempre tutto giusto. Nella sua vita reale pratica ginnastica ritmica a livello agonistico, la palla e il cerchio in particolare sono le sue specialità.

Si definisce la più brava in tutto ma secondo sua mamma la realtà è ben diversa e dovrebbe volare un pochino più basso. Non ama la scuola così come molte materie oggetto di studio. E con le faccende domestiche non va di certo meglio.

Sua madre spera che l’esperienza nel reality le insegni ad essere ordinata e a rispettare gli altri, ma Alessia sembra intenzionata a rimanere proprio così com’è.

A questo link trovate il profilo Instagram di Alessia, dove la ragazza per ora ha pubblicato un singolo post.

Cosa ne pensate di Alessia Schiavella come collegiale?