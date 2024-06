Jung Kook – Never Let Go: testo, traduzione e significato

Never Let Go è il nuovo singolo di Jung Kook membro dei BTS, in uscita venerdì 7 giugno in tutte le piattaforme streaming e nei digital store.

Il singolo arriva dopo il successo di Standing Next To You, tratto dal suo primo album solista GOLDEN ed è stato rilasciato in occasione per l’anniversario del debutto della band, denominato Festa dai fan.

Puoi ascoltare qui la canzone di Jung Kook

Testo Never Let Go

[Intro]

Outtatown, we never out of money

Star boy, you’re my, you’re my hero

[Verse 1]

Oh, every day, I wonder if this all is just a dream

Everything falls into place

‘Cause you’re right here with me

Without your love, I’m nothing

You mean more than you know

And words escape me whenever you’re close

I tried to put it into words but it don’t measure up

My pen and paper could never do quite enough

It’s the truth, it’s the truth

We got something rеal nothing could break

[Pre-Chorus]

And when the days gеt longer

You fill my world with wonder

Everybody needs somebody

You been that somebody

So stay with me and keep holding on

[Chorus]

Never let go, go, go, go, go, go

Never let go, go, go, go, go

Never let go, go, go, go, go

Never let go, go, go, go, go

Never let go, go, go, go

Never let go, go, go, go

Never let go, go, go, go

Never let go, go, go, go

Never let go, go, go, go

Never let go, go, go, go

Never let go

[Verse 2]

Every town I’m in, you’re the one I’m with

With me from the start

Always the best part of my day

Being who you are, being who you are in the dark

You were the light that led me to you

I’m grateful (For you)

It’s simple (With you)

I’ll never (Leave you)

I’m better (With you)

It’s too good (With you)

It’s my turn to give back for all that you do

[Pre-Chorus]

And when the days get longer

You fill my world with wonder

Everybody needs somebody

You been that somebody

So stay with me and keep holding on

[Chorus]

Never let go, go, go, go, go, go (Oh)

Never let go, go, go, go, go

Never let go, go, go, go, go (Oh)

Never let go, go, go, go, go

Never let go, go, go, go

Never let go, go, go, go (Oh)

Never let go, go, go, go

Never let go, go, go, go

Never let go, go, go, go

Never let go, go, go, go

Never let go

Never let go

Traduzione

[Intro]

Fuori città, non siamo mai senza soldi

Ragazzo delle stelle, sei il mio, sei il mio eroe

[Strofa 1]

Oh, ogni giorno mi chiedo se tutto questo non sia solo un sogno

Tutto va a posto

Perché sei proprio qui con me

Senza il tuo amore, non sono niente

Intendi più di quanto tu sappia

E le parole mi sfuggono ogni volta che sei vicino

Ho provato a dirlo a parole ma non è all’altezza

La mia penna e la mia carta non potrebbero mai fare abbastanza

È la verità, è la verità

Abbiamo qualcosa di reale, niente può rompersi

[Pre-ritornello]

E quando le giornate si allungano

Riempi il mio mondo di meraviglia

Tutti hanno bisogno di qualcuno

Sei stato quel qualcuno

Quindi resta con me e continua a resistere

[Coro]

Non lasciare mai andare, andare, andare, andare, andare, andare

Non lasciare mai andare, andare, andare, andare, andare

Non lasciare mai andare, andare, andare, andare, andare

Non lasciare mai andare, andare, andare, andare, andare

Non lasciare mai andare, andare, andare, andare

Non lasciare mai andare, andare, andare, andare

Non lasciare mai andare, andare, andare, andare

Non lasciare mai andare, andare, andare, andare

Non lasciare mai andare, andare, andare, andare

Non lasciare mai andare, andare, andare, andare

Mai lasciare andare

[Strofa 2]

In ogni città in cui mi trovo, sei tu quella con cui sto

Con me fin dall’inizio

È sempre la parte migliore della mia giornata

Essere chi sei, essere chi sei nell’oscurità

Sei stata la luce che mi ha portato a te

Sono grato (per te)

È semplice (con te)

Non ti lascerò mai)

Sto meglio (con te)

È troppo bello (con te)

È il mio turno di ricambiare per tutto quello che fai

[Pre-ritornello]

E quando le giornate si allungano

Riempi il mio mondo di meraviglia

Tutti hanno bisogno di qualcuno

Sei stato quel qualcuno

Quindi resta con me e continua a resistere

[Coro]

Non lasciare mai andare, andare, andare, andare, andare, andare (Oh)

Non lasciare mai andare, andare, andare, andare, andare

Non lasciare mai andare, andare, andare, andare, andare (Oh)

Non lasciare mai andare, andare, andare, andare, andare

Non lasciare mai andare, andare, andare, andare

Non lasciare mai andare, andare, andare, andare (Oh)

Non lasciare mai andare, andare, andare, andare

Non lasciare mai andare, andare, andare, andare

Non lasciare mai andare, andare, andare, andare

Non lasciare mai andare, andare, andare, andare

Mai lasciare andare

Mai lasciare andare

Significato di Never Let Go di Jung Kook

In questa canzone sincera, l’artista esprime tutto l’amore e l’apprezzamento che prova per i suoi fan, gli ARMY. Li descrive come persone che lo hanno sempre sostenuto e sono rimasti con lui e desidera continuamente che “non lo lascino mai andare” (fonte Genius).