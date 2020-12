E’ appena stata pubblicata la nuova canzone di Taylor Swift marjorie Il brano è estratto del secondo album a sorpresa pubblicato dalla cantante americana nel 2020, ovvero evermore.

Annunciando il disco, Taylor ha scritto:

Devo annunciare con orgoglio che il mio nono album e sorellina di folklore uscirà a mezzanotte. Devo essere sincera. Non riuscivamo a smettere di scrivere. Continuavamo a trovare le stesse vibe di folklore e potevamo scegliere se lasciarlo andare e proseguire in mezzo alla foresta della sua musica. Abbiamo deciso di scavare più nel profondo. Non è una cosa che ho mai fatto. Di solito passa del tempo tra un’era e l’altra. Ma con folklore è stato tutto diverso. Quando l’ho composto non sembrava tanto una partenza ma quanto più un ritorno. Ho adorato scrivere queste canzoni con Aaron Dessner, Jack Antonoff, WB, and Justin Vernon. Questa volta abbiamo anche deciso di aggiungere qualche nuova persona al nostro tavolo.

Scopri qui audio, testo e traduzione di tutte le canzoni di evermore!

Evermore:

Evermore contiene al suo interno un totale di 15 brani, più due pezzi inclusi nella versione Deluxe. Taylor ha lavorato a questi pezzi insieme agli stessi collaboratori del precedente Folklore, ovvero Aaron Dessner e il suo produttore storico Jack Antonoff; inoltre il disco ha anche tre featuring, ovvero HAIM, The National e Bon Iver. Con quest’ultimo, lo stesso del bellissimo duetto Exile, con lui ha interpretato il brano che dà il nome all’album.

Taylor Swift - marjorie (Official Lyric Video)

Watch this video on YouTube

Traduzione della canzone di Taylor Swift marjorie:

non sono mai stata così gentile

hai dimenticato di essere intelligente

mai stato così intelligente

hai dimenticato di essere gentile

e se non l’avessi saputo meglio

penserei che stessi parlando con me adesso

se non l’avessi saputo meglio

penserei che sei ancora qui attorno

quello che è morto non è rimasto morto

quello che è morto non è rimasto morto

tu sei vivo, sei vivo nella mia mente

quello che è morto non è rimasto morto

quello che è morto non è rimasto morto

sei vivo, così vivo

non sono mai stata così educata

hai dimenticato il tuo potere

mai esercitare un tale potere

hai dimenticato di essere educato

e se non l’avessi saputo meglio

penserei tu stessi ascoltando me adesso

se non l’avessi saputo meglio

penserei che tu sia ancora qui intorno

quello che è morto non è rimasto morto

quello che è morto non è rimasto morto

tu sei vivo, sei vivo nella mia mente

quello che è morto non è rimasto morto

quello che è morto non è rimasto morto

sei vivo, così vivo

ho copiato gingergeneration

la brezza dell’autunno che mi sveglia

amavi i cieli color ambra così tanto

arti lunghi e nuotate congelate

sei sempre andato dove i nostri piedi potevano toccarsi

e mi sono lamentata tutto il tempo li

la macchina andava indietro e sopra le scale

avrei dovuto farti domande

avrei dovuto chiederti come essere

chiederti di scriverlo per me

avrei dovuto tenere ogni scontrino del supermercato

perché ogni frammento di te mi sarebbe tolto

ti guardavo mentre firmavi con il tuo nome Marjorie

tutti i tuoi armadi di sogni arretrati

e come li hai lasciati tutti a me

quello che è morto non è rimasto morto

quello che è morto non è rimasto morto

tu sei vivo, sei vivo nella mia mente

quello che è morto non è rimasto morto

quello che è morto non è rimasto morto

sei vivo, così vivo

e se non l’avessi saputo meglio

penserei che tu stessi cantando per me

se non l’avessi saputo meglio

penserei che tu sia ancora qui

oggi so meglio

ma ti sento ancora qui

oggi so meglio

ma ti sento ancora qui

Testo della canzone di Taylor Swift marjorie:

Never be so kind

You forget to be clever

Never be so clever

You forget to be kind

[Pre-Chorus] And if I didn’t know betterI’d think you were talking to me nowIf I didn’t know betterI’d think you were still around [Chorus] What died didn’t stay deadWhat died didn’t stay deadYou’re alive, you’re alive in my headWhat died didn’t stay deadWhat died didn’t stay deadYou’re alive, so alive [Verse 2] Never be so politеYou forget your powerNevеr wield such powerYou forget to be polite [Pre-Chorus] And if I didn’t know betterI’d think you were listening to me nowIf I didn’t know betterI’d think you were still around [Chorus] What died didn’t stay deadWhat died didn’t stay deadYou’re alive, you’re alive in my headWhat died didn’t stay deadWhat died didn’t stay deadYou’re alive, so alive [Verse 3] The autumn chill that wakes me upYou loved the amber skies so muchLong limbs and frozen swimsYou’d always go past where our feet could touchAnd I complained the whole way thereThe car ride back and up the stairsI should’ve asked you questionsI should’ve asked you how to beAsked you to write it down for meShould’ve kept every grocery store receipt‘Cause every scrap of you would be taken from meWatched as you signed your name MarjorieAll your closets of backlogged dreamsAnd how you left them all to me [Chorus] What died didn’t stay deadWhat died didn’t stay deadYou’re alive, you’re alive in my headWhat died didn’t stay deadWhat died didn’t stay deadYou’re alive, so alive [Outro] And if I didn’t know betterI’d think you were singing to me nowIf I didn’t know betterI’d think you were still aroundI know betterBut I still feel you all aroundI know betterBut you’re still around