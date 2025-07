Lili Reinhart sarà la protagonista del film di The Love Hypothesis

Lili Reinhart è pronta a scoprire il teorema dell’amore. L’attrice di Riverdale ha annunciato su i propri social che sarà la protagonista dell’adattamento cinematografica di The Love Hypothesis, popolarissimo libro di Ali Hazelwood.

The Love Hypothesis – il film:

Da quello che riporta in esclusiva Deadline che ha annunciato il casting, Lili Reinhart non vestirà solo i panni della protagonista Olive Smith, ma sarà anche produttrice esecutiva del film, che sarà sviluppato da Amazon MGM Studios e quindi probabilmente vedremo anche in Italia su Prime Video.

Alla regia vedremo Claire Scanlon (Set It Up), mentre la sceneggiatura avrà la firma di Sarah Rothschild (The Sleepover). The Love Hypothesis, uscito nel 2021 negli Stati Uniti, è stato subito un successo internazionale, grazie anche alla spinta ricevuta su TikTok dagli appassionati di romance; in Italia è stato pubblicato nel 2024 da Sperling & Kupfer. Il libro è stato anche votato Best Romance of the Year da Amazon stesso.

Trama del libro:

Dottoranda in Biologia, Olive Smith crede nella scienza, non nell’amore. Non le è mai importato granché di avere una relazione e di sicuro non le importa di Jeremy, un ragazzo con cui è uscita un paio di volte in tutto. Si dà il caso, però, che lui piaccia da morire alla sua amica Anh, ed è proprio per convincere quest’ultima che Jeremy appartiene al passato che Olive una sera bacia il primo ragazzo incontrato in laboratorio, fingendo che sia il suo fidanzato.

Costui, però, si rivela essere Adam Carlsen, giovanissimo professore sexy, noto per comportarsi sempre da tiranno con tutti. Per questo Olive rimane a bocca aperta quando lui accetta di reggerle il gioco con l’amica, rivelandosi una persona affascinante e gentile. All’improvviso, un appuntamento finto dopo l’altro, il mondo di Olive viene stravolto, tanto che è costretta a mettere il suo cuore sotto un microscopio e ad analizzare i suoi sentimenti per Adam. Riuscirà a comprendere che il teorema dell’amore non segue alcuna dimostrazione?