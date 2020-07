Taylor Swift: video, testo e traduzione del singolo Cardigan

Taylor Swift ha annunciato a sorpresa il suo nuovo album Folklore, di cui il brano Cardigan è il primo singolo estratto con tanto di video musicale. Parlando del brano, la cantante ha dichiarato: “Il video l’ho scritto e diretto. Voglio ringraziare i miei brillanti video maker e tutti coloro che hanno reso possibile questo video. Alle riprese era presente un medico e tutti indossavano la mascherina, stavamo lontani l’uno dall’altro e ho fatto io stessa il mio make up e acconciatura”.

Scopri qui sotto video, testo e traduzione di Cardigan di Taylor Swift:





Taylor Swift - cardigan (Official Music Video)

Watch this video on YouTube

Vintage tee, brand new phone

High heels on cobblestone

When you are young they assume you know nothing

Sequence smile, black lipstick, sentual politics

When you are young they assume you know nothing

But I knew you, dancin’ in your Levi’s

Strong under the streetlights

I knew you, handed you my sweatshirt

Baby, cares it better

And when I felt like I was an old cardigan

Under someones bed

You put me on and said I was your favorite

A friend to all is a friend to none

Just two girls, lose the one

When you are young they assume you know nothing

But I knew you

Playing hide-and-seek and

Giving me your weekends, I

I knew you

Your heartbeat on the High Line

Once in twenty lifetimes, I

And when I felt like I was an old cardigan

Under someone’s bed

You put me on and said I was your favorite

Ritornello

To kiss in cars, in downtown bars

Was all I needed

You drew stars around my scars

But now I’m bleedin’

‘Cause I knew you

Steppin’ on the last train

Marked me bloodstain, I

I knew you

Tried to change the ending

Peter losin’ Wendy, I

I knew you

Leavin’ like a father, runnin’ like water, right

When you are young they assume you know nothing

But I knew you’d linger like a tattoo, you kissed

I knew you’d haunt over my hard days

The smell of smoke would hang around this long

‘Cause I knew everything when I was young

I knew I cursed you for the longest time

Chasin’ shadows in the grocery line

I knew you’d miss me when the thrill expired

And you’d be standin’ in my front porch lock

And you’d come back to me

And you’d come back to me

And you’d come back to me

And you’d come back

And when I felt like I was an old cardigan

Under someone’s bed

You put me on and said I was your favorite

Traduzione Taylor Swift

t-shirt vintage, nuovo telefono

tacchi alti sui ciottoli

quando sei giovane pensano che tu non sappia nulla

sorriso in sequenza, rossetto nero, politica sensuale

ma ti conoscevo, ballare nei tuoi Levi’s

forte sotto le luci della strada

ti conoscevo, ti ho dato il mio maglioncino

baby, occupatene meglio

e quando mi sono sentita come se fossi un vecchio cardigan

sotto il letto di qualcuno

mi hai indossato e detto che ero la tua preferita

un amico di tutti è un amico di nessuno

solo due ragazze, hai perso l’unica

quando sei giovane pensano che tu non sappia nulla

ma io ti conoscevo

giocando a nascondino e

dandomi i tuoi weekend

io ti conoscevo

il tuo battito del cuore sulla High Line

una in 20 vite

Ritornello

e quando mi sono sentita come se fossi un vecchio cardigan

sotto il letto di qualcuno

mi hai indossato e detto che ero la tua preferita

a baciarsi in macchina, nei bar

era tutto quello di cui avevo bisogno

hai disegnato stelle intorno alle mie cicatrici

adesso sto sanguinando

perché ti conoscevo

saltando sull’ultimo treno

segnandomi per la vita

ti conoscevo

cercavo di cambiare il finale

Peter che perde Wendy

ti conoscevo

vivendo come un padre, scorrendo come acqua

quando sei giovane pensano che tu non sappia nulla

ma sapevo che avresti indugiato come un tatuaggio, che hai baciato

sapevo che avresti perseguitato i miei giorni difficili

l’odore di fumo sarebbe rimasto così a lungo

perché sapevo tutto quando ero giovane

sapevo di averti maledetto per il tempo più lungo

inseguendo le ombre nella fila della spesa

sapevo che ti sarei mancata quando il brivido fosse finito

s saresti in piedi nella veranda

e saresti tornato da me

e saresti tornato da me

e saresti tornato da me

e saresti tornato da me

Cosa ne pensate del nuovo singolo di Taylor Swift, Cardigan?