Ed Sheeran – Azizam: video, testo, traduzione del brano

Ed Sheeran ha inaugurato una nuova era con l’uscita del suo nuovo singolo Azizam, il 4 aprile 2025.

Nel video clip, Ed intraprende un viaggio attraverso gli Stati Uniti e il Regno Unito con un palloncino rosa a forma di cuore. In seguito ammira il panorama di New York da un iconico taxi giallo, per poi attraversare Los Angeles in una classica auto scoperta e sfidare gli elementi nelle zone rurali del Massachusetts. Lungo la strada, organizza una festa a New Orleans e fa tappa a Boston e Nashville. E infine, fa senza una visita al suo amato Ipswich Town FC, una società calcistica inglese.

Dopo aver chiuso il capitolo del suo Matematica Era con – (Subtract), l’ultimo dell’era decennale di album matematici, Ed Sheeran è finalmente tornato ed è entrato con coraggio in una nuova fase.

Il video ufficiale di Azizam

Testo Azizam Ed Sheeran

Azizam

Meet me on the floor tonight

Show me how to move like the water

In between the dancin’ lights

Be mine, be mine, azizam

I wanna be nowhere but here with you now

I wanna be one in the space

I wanna be tangled and wrapped in your cloud

I wanna be close to your face

Well, tomorrow can wait, losin’ time in this place

Till the sun is awake, be like a magnet on me

I don’t care what they say, we can do it our way

And if love’s just a game, thеn come and play

Azizam

Meet me on the floor tonight

Show mе how to move like the water

In between the dancin’ lights

Be mine, be mine, azizam

Azizam

Azizam

I wanna get lost in your ocean and drown

I wanna be careless and free

I wanna live here in the moment we found

I wanna be all that you see

Well, tomorrow can wait, losin’ time in this place

Till the sun is awake, be like a magnet on me

I don’t care what they say, we can do it our way

And if love’s just a game, then come and play

Azizam

Meet me on the floor tonight

Show me how to move like the water

In between the dancin’ lights

Be mine, be mine, azizam

Meet me on the floor tonight

Show me how to move like the water

In between the dancin’ lights

Be mine, be mine, azizam

Azizam

Azizam

Traduzione

Azizam

Incontriamoci stasera in pista

Mostrami come muovermi come l’acqua

Tra le luci danzanti

Sii mio, sii mio, azizam

Non voglio essere da nessuna parte se non qui con te ora

Voglio essere uno nello spazio

Voglio essere aggrovigliato e avvolto nella tua nuvola

Voglio essere vicino al tuo viso

Beh, il domani può aspettare, perdendo tempo in questo posto

Finché il sole non si sarà svegliato, sii come una calamita per me

Non mi interessa cosa dicono, possiamo farlo a modo nostro

E se l’amore è solo un gioco, allora vieni e gioca

Azizam

Incontriamoci stasera in pista

Mostrami come muovermi come l’acqua

Tra le luci danzanti

Sii mio, sii mio, azizam

Azizam

Azizam

Voglio perdermi nel tuo oceano e annegare

Voglio essere spensierato e libero

Voglio vivere qui nel momento in cui abbiamo trovato

Voglio essere tutto ciò che sei vedi

Beh, domani può aspettare, perdendo tempo in questo posto

Finché il sole non si sveglia, sii come una calamita per me

Non mi interessa cosa dicono, possiamo farlo a modo nostro

E se l’amore è solo un gioco, allora vieni e gioca

Azizam

Incontriamoci in pista stasera

Mostrami come muovermi come l’acqua

Tra le luci danzanti

Sii mio, sii mio, azizam

Incontriamoci in pista stasera

Mostrami come muovermi come l’acqua

Tra le luci danzanti

Sii mio, sii mio, azizam

Azizam

Azizam

Significato

Azizam di Ed Sheeran prende il titolo da un vezzeggiativo persiano che significa “mio/a caro/a” o “mio/a amato/a”. La nuova canzone di Ed è in effetti un ritorno alla gioia, alla luce, all’amore e al divertimento; è un edonistico invito all’azione in technicolor per vivere il momento “tra le luci danzanti” sulla pista da ballo fino al sorgere del sole. Una celebrazione delle collaborazioni interculturali, questa canzone pop ritmata parla dell’universalità delle emozioni.

Il cantautore ha detto “Anche se è completamente diverso da qualsiasi cosa abbia mai fatto, Azizam mi sembra familiare. Volevo creare un’atmosfera di festa in una canzone e Ilya Salmanzadeh, con cui ho lavorato sulla traccia, mi ha aiutato a dargli vita. È stato davvero stimolante lavorare con lui.”