Justin Bieber cancella il Justice World Tour: anche le date italiane?

Justin Bieber ha annunciato di aver cancellato il Justice World Tour. Questa volta la scelta del cantante sembrerebbe definitiva. Dopo aver ripreso il tour lo scorso 31 luglio a Lucca, il cantante ha proseguito il suo tour in Europa, salvo comunicare di non riuscire a proseguire.

Justice World Tour: ecco perché Justin Bieber ha cancellato il tour

In una stories su Instagram Justin ha infatti annunciato: “Quest’anno ho mostrato pubblicamente i problemi che ho avuto con la sindrome di Ramsey-Hunt, quando la mia faccia era mezza paralizzata. Come risultato di questa malattia, non ero riuscito a completare il mio tour in Nord America.

Dopo un po’ di riposo e consulto con i medici, famiglia e il mio team sono andato in Europa per riprendere con il tour. Mi sono esibito il 6 concerti ma è stato molto duro per me. Questo weekend mi sono esibito a Rock In Rio e ho dato tutto quello che avevo alle persone in Brasile.

Dopo essere sceso dal palco, la stanchezza ha preso il sopravvento e ho realizzato che ho bisogno di rendere la mia salute una priorità in questo momento. Quindi ho deciso di prendere una pausa dal tour per il tempo che serve. Starò meglio ma ho bisogno di tempo per riposare.

Sono molto fiero di quello che ho portato con il Justice Tour e il suo messaggio.

Grazie a tutti per il supporto e le preghiere durante questo periodo. Vi amo appassionatamente”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Justin Bieber Italia (@justinteamita)

A rischio anche le date italiane di Justin Bieber?

Non è ancora chiaro se la pausa che Justin ha deciso di prendere riguardi solo quest’anno o interesserà anche le date del 2023. Il 27 e 28 gennaio sarebbero, infatti, previste due date all’Unipol Arena di Bologna.

Ancora non sono stati dati aggiornamenti in merito, visto che l’annuncio della sospensione del tour è stata condivisa da pochissimo.