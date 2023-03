Daisy Jones and The Six: le canzoni sono tutte originali. L’album Aurora è disponibile per l’acquisto.

Dal 3 marzo potete trovare disponibili sulla piattaforma streaming di Amazon Prime Video i primi 3 episodi di Daisy Jones and the Six, la serie tratta dal romanzo omonimo di Taylor Jenkins Reid. Lo show racconta la storia di una band fittizia, dalla sua formazione, agli esordi fino allo scioglimento. Il cast della serie non ha dovuto imparare soltanto le battute per poter dare vita ai vari personaggi ma tutti gli attori hanno dovuto scaldare la voce per interpretare i vari brani dello show. Le canzoni dell’album Aurora sono, infatti, tutti brani originali composti, suonati ed interpretati appositamente per lo show. I testi ed i titoli delle varie canzoni della serie si ispirano a quelli presenti nel romanzo ma sono stati modificati in più occasioni.

Aurora, l’album di Daisy Jones and the Six, è stato prodotto da Blake Mills (che ha già collaborato con Lana Del Ray, Dixie Chicks e John Legend) e tra i cantautori sono stati coinvolti nomi come Phoebe Bridgers, Marcus Mumford, Jackson Browne e Marcus Cunningham al fine di mettere a punto i testi del libro di Taylor Jenkins Reid e portarli alla vita in technicolor degli anni ’70.

Si, gli attori hanno davvero cantato e interpretato tutte le canzoni dell’album (per questo possono ringraziare la pandemia dato che ha concesso a loro il tempo di sintonizzarsi e diventare davvero i Daisy Jones & The Six che ora appaiono sul tuo schermo).

Le canzoni di Daisy Jones and The Six

Ecco la tracklist di Aurora:

Aurora Let Me Down Easy Kill You to Try Two Against Three Look at Us Now (Honeycomb) Regret Me You Were Gone More Fun to Miss Please The River No Words

Aurora è ora disponibile per l’acquisto su Amazon.Uk oppure potete tranquillamente ascoltarlo in streaming su Spotify.