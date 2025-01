Matty Healy sta per rilasciare una canzone dedicata a Taylor Swift?

Per caso vi state chiedendo se Matty Healy ha intenzione di pubblicare della musica dedicata a Taylor Swift? Il frontman del 1975 ha risposto alle speculazioni del tabloid britannico The Sun che ha riferito che “romperà il silenzio” sulla sua relazione con Taylor tramite un “nuovo album segreto“.

Secondo un insider della rivista, infatti, l’etichetta discografica di Healy non pubblicherà dichiarazioni che riguardano la breve relazione che c’è stata con Taylor ma che Matt esprimerà il suo vissuto personale attraverso la musica.

Nel frattempo, sempre The Sun riferisce che il brano in questione si intitolerebbe God Has Entered My Body e conterrebbe nel testo il verso “tieni alta la testa Principessa, la tua tiara sta cadendo“. La frase potrebbe essere un riferimento velato alla principessa del pop. Oppure si tratta soltanto di un rimando ad un vecchio contenuto, pubblicato dal cantautore su Instagram?

Matty ha risposto a queste voci sull’ipotetica canzone dedicata a Taylor replicando a un post su Reddit e lo ha fatto scrivendo nei commenti un “sarebbe enorme se fosse vero” , una frase davvero criptica che sta lasciando i fan in sospeso.

D’altro canto, gli Swifties pensano che gran parte dell’album The Tortured Poets Department riguardi proprio la tormentata storia di Taylor Swift con Matty Healy. Lo scorso giugno, una fonte ha riportato a Us Weekly che “[Matty] adora l’attenzione che gli ha portato, [ma] pensa pure che sia esilarante perché non [sono mai stati] seri in nessun momento”.

L’insider ha anche affermato che Healy è stato “completamente colto di sorpresa” dal “contenuto dei testi” dell’album, aggiungendo ” li sta prendendo con filosofia“.

Lo stesso Matty ha detto apertamente ad Entertainment Tonight cosa pensa riguardo TTPD: “Non l’ho ascoltato molto, ma sono sicuro che sia bello” chiudendo la questione, almeno in apparenza.