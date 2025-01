Taylor Swift invita ad aiutare le persone colpite dagli incendi di Los Angeles

Taylor Swift sta utilizzando la sua voce per far conoscere la gravità degli incendi che sono in corso a Los Angeles, condividendo in una storia su Instagram dopo aver donato a diverse organizzazioni che si stanno occupando del disastro. La cantautrice ha anche incoraggiato i suoi fan a fare lo stesso.

“Gli incendi in California hanno devastato così tante famiglie ed è stato straziante vedere queste storie svolgersi. Così tanta sofferenza, perdita e distruzione. Mentre così tante persone affrontano alcuni dei periodi più difficili della loro vita, ci sono anche molte organizzazioni e gruppi straordinari che si uniscono per aiutare queste comunità a ricostruirsi. Queste sono le organizzazioni a cui ho donato. Se ti senti obbligato o in grado di donare, per favore fallo”.

La dichiarazione di Taylor Swift arriva più o meno nello stesso periodo in cui la sua cara amica Selena Gomez ha pubblicato un filmato in cui si offre come volontaria con il suo fidanzato, Benny Blanco, per aiutare a spegnere le fiamme che purtroppo continuano ad avanzare nella città.

Ecco la lista delle organizzazioni

L’organizzazione Direct Relief , in particolare, ha espresso il suo apprezzamento per il gesto di Taylor:

“Direct Relief è profondamente grata a Taylor Swift per la sua straordinaria generosità e il suo sostegno ai suoi sforzi di risposta agli incendi boschivi. La sua compassione e il suo impegno nei confronti delle comunità della California meridionale colpite da questi incendi devastanti sono fonte di ispirazione. In un contesto di così profondo bisogno, atti di gentilezza come questo sono più di un’ancora di salvezza. Offrono speranza e forza alle persone il cui mondo è cambiato per sempre”.

Cosa ne pensate dell’impegno di Taylor Swift per Los Angeles?