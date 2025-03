JENNIE: è uscito l’album di debutto solista RUBY

È uscito oggi, venerdì 7 marzo, in fisico e in digitale RUBY, l’album di debutto solista della superstar sudcoreana e icona mondiale Jennie.

RUBY accompagna l’ascoltatore in un viaggio sonoro attraverso un mix di generi musicali, mostrando tutta l’ecletticità in qualità di solista e segnando una tappa fondamentale nella sua crescita.

Inoltre, l’album vanta al suo interno altre collaborazioni con artisti del calibro di Childish Gambino, Dua Lipa, FKJ e Kali Uchis. QUI è disponibile il trailer introduttivo all’album.

In merito all’album, Jennie ha commentato Questo album è molto importante, perché racconta la mia storia come artista solista, attraverso la mia voce e la mia visione artistica. Ispirato dall’opera di Shakespeare, “Come vi piace”, al suo interno si parla di nascita, amore e fede.

L’apertura del sipario del teatro simboleggia l’inizio di un nuovo capitolo nella mia carriera musicale. Lavorare a quest’album è stato per me un importante processo di crescita sia come artista sia per riuscire a trovare una mia voce artistica personale”.

Questa la tracklist dell’album RUBY:

I prossimi concerti di Jennie

Per celebrare l’uscita dell’album, l’artista si esibirà in una serie di concerti esclusivi. Il Ruby Experience è partito ieri, giovedì 6 marzo, da Los Angeles, al Peacock Theater, e proseguirà il 10 marzo al leggendario Radio City Music Hall di New York e il 15 marzo all’Inspire Arena di Seoul.

Inoltre, la cantante delle BlackPink farà il suo debutto da solista al Coachella, dove si esibirà entrambe le domeniche del festival, il 13 e 20 aprile.

Alla fine di questo mese, Jennie sarà premiata come la Global Force honoree del 2025, all’evento Women In Music di Billboard che si terrà sabato 29 marzo presso il YouTube Theater a Hollywood Park a Inglewood.