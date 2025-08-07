Ed Sheeran e Rupert Grint di nuovo insieme nel video di A Little More

Quando la musica incontra il cinema, il risultato è pura magia. Ed Sheeran torna oggi 7 agosto 2025 con A Little More, il nuovo singolo estratto dall’album in arrivo Play, e lo fa con un video che segna il grande ritorno di Rupert Grint, 14 anni dopo il video di Lego House. Il videoclip, come ha promesso lo stesso Sheeran, potrebbe diventare uno dei tasselli più significativo della sua carriera.

In una clip pubblicata di recente, la star di Harry Potter si rimette nei panni del fan ossessivo di Ed, ovvero il personaggio che nel 2011 impersonava nel celebre video, dove ne combinava di tutti colori. Questa volta, la storia parte dalla sua scarcerazione anni e anni dopo… e da lì, tutto può succedere.

“14 anni dopo io e Rupert Grint ci siamo riuniti, ho avuto questa folle idea dopo aver scritto la canzone e fortunatamente Rupert era d’accordo. Si tratta di un video pazzo, per una canzone molto allegra, divertente ma arrabbiata. Credo che questa sarà per molte persone la canzone preferita di Play. Fuori giovedì, continua a guardare per altre novità in uscita” ha dichiarato Ed accanto alla clip.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ed Sheeran (@teddysphotos)

Il video ufficiale

Il video della nuova canzone di Ed Sheeran è disponibile dalle 17:00 del 7 agosto ed è una miscela di nostalgia e follia. L’attore e il cantautore britannico giocano infatti con i confini tra realtà e finzione, in una narrazione che mescola comicità, tensione e malinconia, grazie agli spezzoni tratti dal video di Lego House. Il cantante appare brevemente solo alla fine del video musicale, quando i loro sguardi si incrociano nel backstage di un concerto.

Testo A Little More

You think I was born to ruin your life

But you did most of that before I arrived

Some things are broken when you open a box

Stop it, you’ve gone too far, enough is enough

I wish I didn’t care this much, but I do

No one knows the half of it, what you put me through

And I, I sometimes wonder, do you live with regret?

Wish I could say, “I wish you the best”, ‘cause

I used to love you

Now every day I hate you just a little more

Life got better when I lost you

But every day I hate you just a little more and more and more

Blame it on your history

And say it’s not your fault

I can’t call you crazy

‘Cause you could be diagnosed

Oh, I used to love you

But every day I hate you just a little more and more and more

I wish that you would look in the mirror ‘cause, if you did

You’d see the problem is you ‘cause you’re a prick

I know that I’m your scapegoat whenever the rain falls

Whenever you slip or when you’re in a dip

I was there to lean on when I was a kid

But, now that I’m an adult, I see it for what it is

I have to lock the door now, fuck building a bridge

Take all your apologies and put ‘em in a bin

For your dad’s sake, please move out your dad’s place

Stop bringing drama there with your mates

Your sister’s got enough to manage on her plate

To worry ‘bout you controlling your rage

And, one day, we’ll all be dead

But, between now and then

I never want to see you again

I used to love you

Now every day I hate you just a little more

Life got better when I lost you

But every day I hate you just a little more and more and more

Blame it on your history

And say it’s not your fault

I can’t call you crazy

‘Cause you could be diagnosed

Oh, I used to love you

But every day I hate you just a little more and more and more

I wish I didn’t care this much, but I do

No one knows the half of it, what you put me through

And I, I sometimes wonder, do you live with regret?

Wish I could say, “I wish you the best”, but I don’t

I used to love you

Now every day I hate you just a little more

Life got better when I lost you

But every day I hate you just a little more and more and more

Blame it on your history

And say it’s not your fault

I can’t call you crazy

‘Cause you could be diagnosed

Oh, I used to love you

But every day I hate you just a little more and more and more

Hmm-mm-mm

Traduzione

Pensi che io sia nato per rovinarti la vita

Ma hai fatto quasi tutto prima che arrivassi

Alcune cose si rompono quando apri una scatola

Smettila, sei andato troppo oltre, basta così

Vorrei non importarmi così tanto, ma è così

Nessuno sa nemmeno la metà di quello che mi hai fatto passare

E io, a volte mi chiedo, vivi nel rimpianto? Vorrei poter dire “Ti auguro il meglio”, perché

Ti amavo

Ora ogni giorno ti odio un po’ di più

La vita è migliorata da quando ti ho perso

Ma ogni giorno ti odio un po’ di più, sempre di più

Dare la colpa alla tua storia

E dire che non è colpa tua

Non posso darti della pazza

Perché magari hai davvero un disturbo

Oh, ti amavo

Ma ogni giorno ti odio un po’ di più, sempre di più

Vorrei che ti guardassi allo specchio perché, se lo facessi

Vedresti che il problema sei tu, perché sei una s***a

So di essere il tuo capro espiatorio ogni volta che piove

Ogni volta che scivoli o quando sei in difficoltà

Ero quello a cui appoggiarti quando ero bambino

Ma ora che sono adulto, lo vedo per quello che è

Devo chiudere la porta ora, f***lo costruire un ponte

Prendi tutte le tue scuse e mettile in un bidone

Per il bene di tuo padre, per favore, trasloca da casa di tuo padre

Smettila di creare drammi lì con i tuoi amici

Tua sorella ha già abbastanza cose da fare

Per preoccuparsi che tu riesca a controllare la tua rabbia

E un giorno saremo tutti m***i

Ma, da qui a quel momento

Non voglio più vederti

Ti amavo

Ora ogni giorno ti odio un po’ di più

La vita è migliorata da quando ti ho perso

Ma ogni giorno ti odio un po’ di più, sempre di più

Dare la colpa alla tua storia

E dire che non è colpa tua

Non posso darti del pazza

Perché magari hai davvero un disturbo

Oh, ti amavo

Ma ogni giorno ti odio un po’ di più, sempre di più

Vorrei non importarmene così tanto, ma è così

Nessuno sa nemmeno la metà di quello che mi hai fatto passare

E io, a volte mi chiedo, vivi nel rimpianto? Vorrei poter dire “Ti auguro il meglio”, ma non lo faccio

Ti amavo

Ora ogni giorno ti odio un po’ di più

La vita è migliorata da quando ti ho perso

Ma ogni giorno ti odio un po’ di più, sempre di più

Dare la colpa alla tua storia

E dire che non è colpa tua

Non posso darti della pazza

Perché magari hai davvero un disturbo

Oh, ti amavo

Ma ogni giorno ti odio un po’ di più, sempre di più

Hmm-mm-mm