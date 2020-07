Taylor Swift ha annunciato a sorpresa il nuovo album Folklore in arrivo questo 24 di luglio. Un album a cui ha dedicato tempo durante la quarantena e che ha fatto con grande amore, come lei stessa ha dichiarato. Qualcosa da regalare ai fan ma anche un regalo a sé stessa che non ha voluto lasciarsi prendere dal cercare la perfezione con questo nuovo capitolo, ma ha voluto esprimere quello che è al 100%, con un album diverso dai precedenti.

Folklore contiene 16 tracce nella versione standard e una in più nella versione deluxe, dal titolo The Lakes. Per l’occasione TayTay ha creato ben 8 versioni con altrettante copertine che esprimono ciascuna un mood diverso. Le potete trovare sul suo store ufficiale.





Scopri qui sotto video, testo e traduzione di Invisible String di Taylor Swift:

Testo di Taylor Swift

Green was the color of the grass

Where I used to read at Centennial Park

I used to think I would meet somebody there

Teal was the color of your shirt

When you were sixteen at the yogurt shop

You used to work at to make a little money

Time, curious time

Gave me no compasses, gave me no signs

Were there clues I didn’t see?

And isn’t it just so pretty to think

All along there was some

Invisible string

Tying you to me?

Ooh-ooh-ooh-ooh

Bad was the blood of the song in the cab

On your first trip to LA

You ate at my favorite spot for dinner

Bold was the waitress on our three-year trip

Getting lunch down by the Lakes

She said I looked like an American singer

Time, mystical time

Cutting me open, then healing me fine

Were there clues I didn’t see?

And isn’t it just so pretty to think

All along there was some

Invisible string

Tying you to me?

Ooh-ooh-ooh-ooh

A string that pulled me

Out of all the wrong arms, right into that dive bar

Something wrapped all of my past mistakes in barbed wire

Chains around my demons

Wool to brave the seasons

One single thread of gold

Tied me to you

Cold was the steel of my axe to grind

For the boys who broke my heart

Now I send their babies presents

Gold was the color of the leaves

When I showed you around Centennial Park

Hell was the journey but it brought me heaven

Time, wondrous time

Gave me the blues and then purple-pink skies

And it’s cool

Baby, with me

And isn’t it just so pretty to think

All along there was some

Invisible string

Tying you to me?

Ooh-ooh-ooh-ooh

Me

Ooh-ooh-ooh-ooh

Traduzione di Taylor Swift

Il verde era il colore dell’erba

Dove leggevo al Centennial Park

Pensavo di incontrare qualcuno lì

Teal era il colore della tua camicia

Quando avevi sedici anni al negozio di yogurt

Lavoravi per fare un po ‘di soldi

[Coro] Tempo, tempo curiosoNon mi ha dato bussole, non mi ha dato segniCi sono stati indizi che non ho visto?E non è così carino da pensareTutti insieme ce n’erano alcuniStringa invisibileMi stai legando?Ooh-ooh-ooh-ooh [Verso 2] Cattivo era il sangue della canzone nella cabinaDurante il tuo primo viaggio a Los AngelesHai mangiato nel mio posto preferito per cenaBold era la cameriera durante il nostro viaggio di tre anniPranzare giù dai laghiHa detto che sembravo una cantante americana [Coro] Tempo, tempo misticoAprendomi, quindi guarendomi beneCi sono stati indizi che non ho visto?E non è così carino da pensareTutti insieme ce n’erano alcuniStringa invisibileMi stai legando?Ooh-ooh-ooh-ooh [Ponte] Una corda che mi ha tiratoDi tutte le braccia sbagliate, proprio in quella barra di immersioneQualcosa ha avvolto tutti i miei errori passati nel filo spinatoCatene intorno ai miei demoniLa lana per sfidare le stagioniUn singolo filo d’oroMi ha legato a te [Verso 3] Il freddo era l’acciaio della mia ascia da macinarePer i ragazzi che mi hanno spezzato il cuoreOra mando i regali dei loro bambiniL’oro era il colore delle foglieQuando ti ho mostrato il Centennial ParkL’inferno è stato il viaggio ma mi ha portato il paradiso [Coro] Tempo, tempo meravigliosoMi ha dato il blues e poi i cieli rosa-violaEd è belloPiccola, con meE non è così carino da pensareTutti insieme ce n’erano alcuniStringa invisibileMi stai legando?Ooh-ooh-ooh-oohMeOoh-ooh-ooh-ooh [Outro] (Ah ah ah)(Ah ah ah)





Cosa ne pensate dell’album di Taylor Swift?