Ariana Grande – Past Life: testo, traduzione e significato

Past Life è una delle tracce della versione deluxe di Eternal sunshine di Ariana Grande, rilasciata venerdì 28 marzo 2024.

Eternal sunshine:Brighter Days Ahead contiene nove brani, di cui sei sono dei pezzi completamente inediti che così vanno ad arricchire il settimo progetto discografico di Ariana Grande, di 13 canzoni.

Il lyric video della canzone

Testo di Past Life di Ariana Grande

Woke up with a ghost by my side

Kissed by the passing of time, time

A moth to a flame, I didn’t think, I just flew

I just didn’t wanna change my mind, mind

Rhythms of the night consume my body

Just let the music confiscate my soul

You think I’m lost, but that’s just how you found me

Well, maybe I’m the stranger after all

Always wondered what would happen if I let you lose me

Always wondered what would happen if I let myself need more

Might fuck around and elevate my expectations

Now I’m (I’m), fine (Fine), to leave you in a past life

Yeah, I’m (I’m), fine (Fine), to leave you in a past life

Phased me just like the moon

I used to think you were the medicine, but you were just code blue

And you’re thinking it too and I already knew (Knew)

I just didn’t wanna waste more time

Rhythms of the night consume my body

Just let the music confiscate my soul (Confiscate my soul)

You think I’m lost, but that’s just how you found me

Well, maybe I’m the stranger after all

Always wondered what would happen if I let you lose me (Let you lose me)

Always wondered what would happen if I let myself need more

Might fuck around and elevate my expectations (Expectations)

Now I’m (I’m), fine (Fine), to leave you in a past life

Said, baby, I’m (I’m) fine (Fine) to leave you in a past life

Something just to save me, just to confiscate

My body, my soul (Confiscate my soul)

You think I’m lost but, that’s just how you found me

Maybe, I am the stranger after all (I’m the stranger after all)

Always wondered what would happen if I let you lose me (Let you lose me)

Always wondered what would happen if I let myself need more

Might fuck around and elevate my expectations (Expectations)

Now I’m (I’m), fine (Fine), to leave you in a past life

Oh, baby, yeah, I’m (I’m), fine (I’m fine), to leave you in a past life

Something just to save me, something just to save me

Ah, ah

Something just to save me, something just to save me

Ah, ah

Traduzione

Mi sono svegliata con un fantasma al mio fianco

Baciata dal passare del tempo, tempo

Una falena verso una fiamma, non pensavo, ho solo volato

Non volevo semplicemente cambiare idea, idea

I ritmi della notte consumano il mio corpo

Lascia che la musica mi confischi l’anima

Pensi che io sia persa, ma è così che mi hai trovato

Beh, forse sono io l’estranea dopo tutto

Mi sono sempre chiesta cosa sarebbe successo se ti avessi lasciato perdermi

Mi sono sempre chiesta cosa sarebbe successo se mi fossi lasciata desiderare di più

Potrei s***re in giro e aumentare le mie aspettative

Ora sto (sto), bene (va bene), a lasciarti in una vita passata

Sì, sto (sto), bene (va bene), a lasciarti in una vita passata

Mi ha sconvolto proprio come la luna

Pensavo fossi la medicina, ma eri solo un codice blu

E lo stai pensando anche tu e io lo sapevo già (Sapevo)

Non volevo perdere altro tempo

I ritmi della notte consumano il mio corpo

Lascia che la musica mi confischi l’anima (Confisca la mia anima)

Pensi che io sia persa, ma è così che mi hai trovato

Beh, forse sono io l’estranea dopo tutto

Mi sono sempre chiesto cosa sarebbe successo se ti avessi lasciato perdermi (Lasciarti perdere me)

Mi sono sempre chiesto cosa sarebbe successo se mi fossi lasciata desiderare di più

Potevo s***re in giro ed elevare le mie aspettative (Aspettative)

Ora sto (sto), bene (va bene), a lasciarti in una vita passata

Ha detto, baby, sto (sto) bene (va bene) a lasciarti in una vita passata

Qualcosa solo per salvarmi, solo per confiscare

Il mio corpo, la mia anima (Confisca la mia anima)

Pensi che io sia persa, ma è così che mi hai trovato

Forse sono io l’estranea dopo tutto (Sono io l’estranea dopo tutto)

Mi sono sempre chiesta cosa succederebbe se ti lasciassi perdermi (ti lasciassi perdere me)

Mi sono sempre chiesta cosa succederebbe se mi lasciassi desiderare di più

Potessi s***re in giro e aumentare le mie aspettative (Aspettative)

Ora sto (sto), bene (sto), a lasciarti in una vita passata

Oh, baby, sì, sto (sto), bene (sto), a lasciarti in una vita passata

Qualcosa solo per salvarmi, qualcosa solo per salvarmi

Ah, ah

Qualcosa solo per salvarmi, qualcosa solo per salvarmi

Ah, ah

Significato di Past Life

È una canzone allegra in cui Ariana Grande si riprende e decide di andarsene, anche se ciò significa lasciare qualcuno nella sua vita passata, cambiare idea su una persona amata che passa dall’essere la sua “medicina” a un “codice blu”. È il suo modo di voltare pagina, consentendosi di lasciare quella persona nella sua vita passata. Il “fantasma al mio fianco” potrebbe simboleggiare dei ricordi o sentimenti duraturi di una precedente relazione, mentre l’idea di “sto bene a lasciarti in una vita passata” mostra che Ariana è finalmente pronta a lasciar andare e godersi un nuovo capitolo.