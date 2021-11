Taylor Swift – Red (Taylor’s Version): Tutte le canzoni, testi e traduzioni

E’ ufficialmente iniziata la Red Season! Taylor Swift ha pubblicato oggi il secondo dei suoi re-recording, ovvero Red (Taylor’s Version); il disco è uno dei più amati dai fan della cantante americana (la sottoscritta inclusa) ed ha ricevuto tantissime lodi anche dai critici. Si tratta infatti del suo break-up album per eccellenza, scritto dopo la fine della burrascosa relazione con Jake Gyllenhaal, e quello che segna l’inizio del passaggio da country a pop.

Ecco come la stessa Taylor ha descritto il disco:

Ho sempre detto che il mondo è un luogo diverso per coloro che hanno il cuore spezzato. Si muove su un asse diverso, ad una velocità diversa. Quelli che hanno il cuore spezzato affrontano migliaia di micro-emozioni al giorno per riuscire ad affrontare la giornata senza alzare il telefono per sentire una vecchia voce familiare.

Nella valle dei cuori infranti, momenti di forza, indipendenza, e diabolica ribellione sono intricatamente intrecciati con il lutto, paralizzati in modo vulnerabile e senza speranza. Immaginare il tuo futuro potrebbe portarti a fare un viaggio nel passato.

Sia per la musica che le parole, Red rappresenta una persona con il cuore spezzato. Era confuso, un mosaico spezzato di sentimenti che in qualche modo alla fine combaciavano tutti. Felice, libero, confuso, solitario, devastato, euforico, ribelle e torturato dei ricordi del passato. Come per provare pezzi di una nuova vita, sono andata in studio e ho sperimentato con diversi sound e collaboratori. E non sono certa se sia stato l’immergere i miei pensieri in questo disco, sentire migliaia delle vostre voci cantare le canzoni con una solidarietà appassionata e semplicemente era il momento, ma qualcosa ha portato alla guarigione nel tempo.