Miley Cyrus lancia Something Beautiful: un viaggio pop da non perdere

Miley Cyrus è tornata con Something Beautiful, il suo nono album in studio, pubblicato venerdì 30 maggio 2025. Il disco vuole segnare un’evoluzione artistica, mescolando sapientemente pop e rock a delle sonorità elettroniche e realizzando un mix coinvolgente.

End of the World e More to Lose mostrano una Miley più matura e riflessiva (ecco cosa ha rivelato la cantautrice a proposito dell’album), mentre Easy Lover e Walk of Fame aggiungono ritmo ed energia.

L’album è accompagnato da un film visivo, diretto da Cyrus insieme a Jacob Bixenman e Brendan Walter, che sarà presentato al Tribeca Film Festival il 27 giugno. Il progetto (qui il link per le pre-vendite) si ispira a The Wall dei Pink Floyd, offrendo un’esperienza immersiva tra musica e immagini.

Nell’artwork dell’album, la cantante fotografata da Glen Luchford, indossa un abito couture del 1997 di Thierry Mugler, un rimando all’estetica audace e alla narrazione visiva dell’album che si può intravedere anche nel visual di Prelude.

La moda sarà centrale pure nel film, grazie anche alla presenza di abiti originali customizzati di Casey Cadwallader per Mugler, visibili già in Something Beautiful e End of the World.

Il visual film, infatti, ha al suo interno numerosi abiti d’archivio di Thierry Mugler, insieme ad alcuni pezzi rari di Jean Paul Gaultier, e abiti custom di Alexander McQueen e Alaïa.

Tracklist di Something Beautiful Miley Cyrus

Prelude Something Beautiful End of the World More to Lose Interlude 1 Easy Lover Interlude 2 Golden Burning Sun Walk of Fame (feat. Brittany Howard) Pretend You’re God Every Girl You’ve Ever Loved Reborn Give Me Love

Autori e produttori principali

Miley Cyrus – voce, co-autrice, co-produttrice

Shawn Everett – produttore esecutivo, missaggio

Michael Pollack, BJ Burton, Jonathan Rado, Maxx Morando – autori/produttori

Brittany Howard – voce in “Walk of Fame”

Molly Rankin e Alec O’Hanley – co-autori in “End of the World”

