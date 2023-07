Harry Styles ha un nuovo tatuaggio, il possibile significato divide i fan

Harry Styles ha un nuovo tatuaggio e l’immagine in questione sta facendo il giro del web, oltre ad essere diventata oggetto di dibattito da parte dei fan!

L’artista di As It Was è stato fotografato dalla rivista Page Six durante una gita in barca, venerdì 28 luglio a Bolsena, in Lazio.

I suoi fan hanno subito notato un tatuaggio sulla sua gamba, con il nome “Olivia” scritto in corsivo.

Anche la parola “Colazione”, appare impressa sulla stessa gamba, anche se non è chiaro se le due parole siano in qualche modo correlate.

Mentre alcuni sostengono che il tatuaggio possa avere a che fare con l’ex fidanzata, Olivia Wilde, altri ipotizzano che si riferisca alla canzone degli One Direction Olivia, una delle tracce del loro album, risalente al 2015, Made in the A.M.

In realtà, gli stessi ammiratori del cantante non sono del tutto sicuri che la fatidica scritta sia proprio quello che sembra. Visto che le foto sono state scattate da una certa distanza.

“Vivrò nella beata ignoranza di ciò che quel tatuaggio dice effettivamente fino a quando non vedrò alcune foto con risoluzione 4K”, ha scritto un utente di Twitter.

“Scherzi a parte, se il tatuaggio dice davvero Olivia, allora dimostra solo che Harry è umano. Ha fatto qualcosa di folle per una ragazza di cui era innamorato per un periodo, probabilmente come un grande gesto romantico “, ha twittato un secondo utente.

L’unica cosa sicura è che nei giorni scorsi Harry Styles ha vissuto una vacanza estiva in Italia con alcuni amici.

Il cantante, che ha appena concluso il suo Love On Tour, è stato avvistato con la modella Jacquelyn Jablonski e il suo fidanzato, con il presentatore del The Late Late Show James Corden e sua moglie.

Ci sono anche delle foto del Daily Mail che ritraggono il gruppo sulla barca, proprio mentre è sul lago di Bolsena. E poi, una volta a terra, mentre degusta una pizza in un bar della zona.

Cosa ne pensate del nuovo tatuaggio di Harry Styles?