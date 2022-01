GAYLE: Chi è la cantante e di cosa parla abcdefu di TikTok

“A-B-C-D-E, F-U. And your mom and your sister and your job. And your broke-ass car and that shit you call art“. C’è chi sta canticchiando e c’è chi mente. Se siete stato su TikTok negli ultimi mesi vi sarete sicuramente imbattuti in questa canzone di GAYLE, il nuovo fenomeno che ha conquistato tutti con il suo inno rabbioso verso gli ex.

Ma chi è la nuova regina degli audio di TikTok? Incredibilmente magnetica e ribelle, GAYLE ha 17 anni, è nata in Texas ed è la nuovissima firma della Atlantic Records, da noi distribuita da Warner Music.

Il suo singolo di debutto, abcdefu, una canzone nata e cresciuta proprio sulla piattaforma ed è un brillante esempio della sua cruda sincerità con una prospettiva a tratti irriverente. Il ritornello del brano sprigiona un’energia grintosa e catartica nei confronti della fine di una relazione.

Traduzione dell’ormai celeberrimo ritornello:

“Fanc*** te e tua madre e tua sorella e il tuo lavoro, la tua macchina scassata e quella m**** che chiami arte / Fanc*** te e i tuoi amici che non vedrò mai più, tutti tranne il vostro cane, potete fottervi tutti”.

L’artista racconta che “il brano nasce da una situazione nella quale cercava di essere una rispettosa ed educata ex-ragazza, a tal punto però da iniziare a provare delle emozioni negative sé stessa”. Aggiunge inoltre che il brano parla “di quando ti chiedi perché devi essere così gentile con una persona che si è completamente approfittata di te e di permetterti di esprimere tutta la rabbia che ne nasce”.

abcdefu è una mossa di marketing?

A tutti noi piace una bella favola digitale come quella di GAYLE, ma su TikTok gira anche la teoria che sia stata tutta una trovata di marketing architettata a tavolino dalla sua casa discografica. Il primo video nel quale presenta il nuovo singolo è stato infatti postato in risposta ad un utente che gli chiede di scrivere una canzone usando le lettere dell’alfabeto. L’utente è una tale @Nancy_Berman.

Alcuni tiktoker fanno notare che è bastato cercare questo nome su Google per scoprire che, curiosamente, esiste una Nancy Bernan che lavora come Digital Marketing della Atlantic Records, la sua casa discografica. Secondo questa teoria tutta questa viralità su TikTok sarebbe stata creata a tavolino del suo team. E se anche fosse? Noi siamo comunque felici di aver scoperto questa canzone che tutti vorremmo dedicare ai nostri ex e speriamo che GAYLE possa avere una carriera lunghissima.

Chi è GAYLE:

Cresciuta vicino a Dallas, GAYLE inizia a cantare all’età di 7 anni dopo essersi appassionata di Jazz. L’artista continua a formarsi con lezioni di pianoforte e chitarra negli anni e inizia prestissimo a scrivere le sue canzoni tanto da avere sempre un quaderno con sè, dove scrive ininterrottamente: “Ero così giovane quindi parlavo di emozioni che non avevo mai provato. A volte guardavo un film e provavo a scrivere una canzone che evocasse le stesse sensazioni”.

GAYLE si trasferisce poi a Nashville con la sua famiglia per perseguire la sua carriera musicale dove inizia a prenotarsi fino a 5 sessioni di scrittura a settimana. All’età di soli 14 anni incontra la famosa autrice Pop Kara DioGuardi, che diventa la sua mentore. “Kara mi spinge sempre a essere il più onesta possibile, mi ha cambiato totalmente il mio modo di scrivere, e mi ha insegnato di mostrare sempre la mia vulnerabilità e di non nasconderla mai”.

Ci sarà presto un disco?

Al momento al lavoro sul suo progetto di debutto, GAYLE vuole dare al suo pubblico musica che susciti un’emozione di libertà. “Con la mia musica scrivo della mia esperienza, con la speranza di dare la possibilità ad altre persone di sentirsi più a loro agio con le loro emozioni. Voglio solo che tutti facciano quello che li rende felici, e che siano più fieri di loro stessi”

Gayle ha fatto il suo debutto sulla tv americana al The Tonight Show di Jimmy Fallon, durante il quale ha cantato per la prima volta la versione censurata di abcdefu.

Guarda la performance live di GAYLE: