Taylor Swift è la regista di The Man: Video ufficiale, testo e traduzione

Taylor Swift ha fatto il suo debutto al regia con il video ufficiale di The Man. Era un po’ di tempo che la cantautrice giocava con l’idea di avere la direzione artistica anche di tutti i suoi video musicali, soprattutto in questa nuova era di Lover, e finalmente si è anche messa dietro la macchina da presa.

Per Taylor, The Man è una canzone molto molto importante. Il brano parla dell’idea della percezione che abbiamo degli altri. Spero, l’artista si è chiesta quello che le persone avrebbero detto su di lei se invece di essere donna fosse stata un uomo. The man è una denuncia verso una società maschilista dove applicano standard diversi tra uomini e donne.

Nel video vediamo il classico stereotipo di uomo di successo e di come gli è permesso di fare cose che non sarebbero mai concesse ad una donna.

Ecco il video ufficiale di The Man di Taylor Swift:

Taylor Swift - The Man (Official Video)

Alla fine del video Taylor Swift ci rivela che, non solo è la regista del video, ma è anche la protagonista; dopo quelle che sembrano ore ed ore di trucco, infatti, la cantante si è trasformata in The Man. La voce, invece, è di Dwayne Johnson, ovvero The Rock.

Testo di The Man di Taylor Swift:

[Verse 1] I would be complex, I would be coolThey’d say I played the field before I found someone to commit toThat would be okay for me to doEvery conquest I had made would make me more of a boss to you [Pre-Chorus] I’d be a fearless leaderI’d be an alpha typeWhen everyone believes youWhat’s that like?[Chorus] I’m so sick of running as fast as I canWondering if I’d get there quicker if I was a manAnd I’m so sick of them coming at me again

‘Cause if I was a man, then I’d be the man

I’d be the man

I’d be the man[Verse 2] They say I hustled, put in the work

They wouldn’t shake their heads and question how much of this I deserve

What I was wearing, if I was rude

Could I be separated from my good ideas and power moves?

[Pre-Chorus] And they would toast to me or let the players playI’d be just like Leo in Saint Tropez [Chorus] I’m so sick of running as fast as I canWondering if I’d get there quicker if I was a manAnd I’m so sick of them coming at me again‘Cause if I was a man, then I’d be the manI’d be the manI’d be the man [Bridge]

Would you like to worry about drinkin’ and dollars?

And getting bitches and models?

And it’s so good if you’re bad

And it’s okay if you’re mad

If I was out flashing my dollars I’d be a bitch not a baller

They’d paint me out to be bad

So, it’s okay that I’m mad

[Chorus] I’m so sick of running as fast as I canWondering if I’d get there quicker if I was a man (You know that)

And I’m so sick of them coming at me again (Coming at me again)

‘Cause if I was a man (If I was a man), then I’d be the man (Then I’d be the man)

And I’m so sick of running as fast as I can (As fast as I can)

Wondering if I’d get there quicker if I was a man (Hey!)

And I’m so sick of them coming at me again (Coming at me again)

‘Cause if I was a man, then I’d be the man (If I was a man)

I’d be the man

I’d be the man

(Oh)

I’d be the man (Yeah)

I’d be the man

(I’d be the man)[Outro] If I was a man, I’d be the man

Traduzione di The Man di Taylor Swift:

Sarei complicata, sarebbe fig0

loro direbbero che sono scesa in campo prima di trovare qualcuno con cui impegnarmi

che sarebbe ok per me se facessi

ogni conquista che ho fatto mi trasformerebbe più in un boss di quanto saresti tu

io sarei un leader impavid0

sarei un maschio alfa

quando tutti credono in te

come ci si sente?

sono così stanca di correre, più veloce che posso

chiedendomi se potrei arrivare lì più rapidamente se fossi un uomo

e io sono così stanca che loro mi vengano a cercare ancora

perché se fossi un uomo, allora sarei l’uomo

io sarei l’uomo

io sarei l’uomo

loro dicono che ho imbrogliato, mi sono messa al lavoro

loro non avrebbero scosso la testa e si sarebbero chiesti quanto di tutto questo mi sarei meritato

quello che stavo indossando, se io fossi rude

potrei essere separata dalle mie buone idee e dalle mosse di potere?

e loro mi avrebbero fatto un c*lo così o lasciato giocare i giocatori

sarei soltanto come Leo a Saint Tropez

sono così stanca di correre, più veloce che posso

chiedendomi se potrei arrivare lì più rapidamente se fossi un uomo

e io sono così stanca che loro mi vengano a cercare ancora

perché se fossi un uomo, allora sarei l’uomo

io sarei l’uomo

io sarei l’uomo

ti piacerebbe doverti preoccupare di bere e dei dollari?

e di avere p*ttane e modelle?

ed è così bello se sei cattivo

e va bene se ti arrabbi

se fossi fuori a sfoggiare i miei soldi sarei una stronz4, non un f*ga

mi dipingerebbero così male

quindi va bene che io sia arrabbiata

sono così stanca di correre, più veloce che posso

chiedendomi se potrei arrivare lì più rapidamente se fossi un uomo (Lo sai)

e io sono così stanca che loro mi vengano a cercare ancora (venendo da me ancora)

perché se fossi un uomo, allora sarei l’uomo (se fossi un uomo), allora sarei l’uomo (allora sarie l’uomo)

e sono stanca di correre più veloce che posso

io sarei l’uomo

io sarei l’uomo

(oh)

Io sarei l’uomo (Yeah)

Sarei l’uomo

(Io sarei l’uomo)

se io fossi un uomo, sarei l’uomo

Cosa ne pensate del video di The Man di Taylor Swift?