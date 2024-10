Addio Liam Payne degli One Direction, è scomparso a 31 anni

Liam Payne degli One Direction ci ha lasciato tragicamente all’età di 31 anni.

Non è mai facile trovare le parole per dare notizie di questo tipo, ma la tragica morte del cantante britannico è particolarmente complessa da riportare per il ruolo che lui ed i suoi compagni di band hanno avuto nelle vite dei nostri lettori e questo è davvero un articolo che non vorremmo dover scrivere.

Addio Liam Payne:

Nella notte tra il 16 ed il 17 Ottobre è cominciata a circolare la notizia che Liam, conosciuto soprattutto per essere uno dei cinque ex membri degli One Direction, è morto a Buenos Aires in Argentina, dove si trovava insieme alla sua fidanzata, Kate Cassidy. Le prime conferme che sono arrivate dalle autorità locali riportano che il cantante è caduto dal balcone del terzo piano della sua camera di hotel; al momento, però, non sappiamo quali siano state le cause di questa caduta.

Nelle ultime settimane molte fan degli One Direction erano tornate a discutere sui social del cantante dopo alcuni comportamenti che erano stati considerati strani e da alcuni anche preoccupanti; Liam, infatti, aveva partecipato al concerto dell’ex compagno di band Niall Horan, sempre in Argentina, dove secondo molti fan, aveva avuto un comportamento troppo sopra le righe, attraendo l’attenzione su se stesso. Lui e Niall si erano incontrati dopo il concerto, ma questo non aveva placato lo sgomento sui social.

Sempre recentemente è tornata anche a parlare l’ex fidanzata di Liam Payne, Maya Henry, che da anni lo accusa di aver avuto dei comportamenti tossici nei suoi confronti; le accuse non si sono mai trasformate in denunce formali, ma lei ha scritto qualche anno fa un libro nel quali i personaggi vivono una relazione tossica che lei dice essere ispirata alla sua con l’ex 1D.

Liam in passato ha confessato di aver avuto problemi con alcol e sostanze stupefacenti causati dal peso e senso di alienazione dati dall’aver raggiunto fama internazionale così giovane e così velocemente. Non sappiamo quale fosse la situazione al momento e ne se questo è in qualunque modo legato alla sua tragica scomparsa.

Nelle prossime ore e giorni sicuramente avremo più certezze su quello che è accaduto e vi terremo aggiornati, accertandoci, come sempre, di verificare che le fonti siamo attendibili. I nostri pensieri ed i nostri cuori vanno alla famiglia di Liam Payne, a tutte le persone che gli volevano bene ed anche ai fan degli One Direction in queste ore complicate.