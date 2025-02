Gabry Ponte parla di Tutta L’italia, jingle di Sanremo 2025

Carlo Conti ne è molto orgoglioso, tanto che ce lo fa ascoltare almeno 20 volte a serata, noi forse ne siamo ormai assuefatti, ma non ci sono dubbi che Tutta L’Italia di Gabry Ponte è il brano che più di tutti ci resterà impresso di questo Sanremo 2025. E non è neppure in gara.

Il brano ha avuto così tanto successo che il presentatore ha invitato il DJ ad aprire la Finale del Festival suonando dal vivo. Ospite di RTL 102.5, Ponte racconta la nascita del brano: «Eravamo in studio, pensando al concerto di San Siro, e abbiamo provato a immaginarci un inno, qualcosa che facesse ballare e saltare tutto lo stadio e tutta l’Italia. Nel giro di due ore l’abbiamo creato. Da San Siro a Sanremo il passo è breve, e Carlo Conti ha fatto suo, mi ha invitato ad aprire la serata finale: sarò lì, con tutta l’Italia che balla. Quest’anno sto vivendo il Festival di Sanremo come se fossi in gara. Mi hanno chiesto qual era il mio pezzo preferito dopo la prima serata, e ho risposto Lucio Corsi. Per domani è tutto pronto: l’outfit, lo show… sarà una sorpresa!»

Tutta l’Italia – Jingle di Sanremo 2025:

Tutta l’Italia è un mix travolgente che fonde il folklore italiano con un beat elettronico D.O.C., dove mandolino, tamburello e fisarmonica danno un twist inedito a un brano capace di dipingere immagini nostrane presenti nei cuori di tutti noi, che trasmettono l’essenza del nostro paese. Il risultato è un viaggio sonoro che trasforma la tradizione in un inno nazionale moderno dal sound fresco e internazionale.

Chi è Gabry Ponte:

Gabry Ponte inizia la sua carriera ufficialmente nel 1998 quando produce Blue (da ba dee), il singolo di debutto con gli Eiffel 65, che scala le classifiche mondiali e vende oltre 8 milioni di copie. Al singolo segue il primo album Europop che vende altri 4 milioni di copie. Nel 2000 l’artista vince gli European Music Awards come “Miglior Artista Italiano nel mondo”.

Sabato 28 giugno lo stadio San Siro di Milano si trasformerà nella più grande dancefloor italiana con SAN SIRO DANCE, powered by RTL 102.5, una serata unica, dove musica, emozioni e ricordi si fonderanno per far ballare Milano tutta la notte.

Testo della canzone:

Mamma stasera non ritorno

Ma sicuro finisco in qualche letto, poi dormo

Siamo dei bravi ragazzi, apposto

Spaghetti, vino e padre nostro

E la Gioco-o-onda ride

Va bene, ma lei sta a Parigi

I baci vietati ne- nelle stradine nere

Occhi tristi ma felici

Quanti amici degli amici

E canti, ti sento tra le grida

Le luci ci passano le dita

Fa niente se non l’hai mai sentita

Ma con ‘sta roba ci salta

Tutta l’Italia, tutta l’Italia, tutta l’Italia (Eh!)

x2

Lasciateci ballare

Con un bicchiere in mano

Domani poi ci pentiamo

A dirci: “Ti amo”

Che qui ci sente tutta l’Italia, tutta l’Italia, tutta l’Italia (Eh!)

Eh!

Eh!

Pam-para-rara-ram

Para-rara-ram, para-rara-ra

Eh!

Pam-para-rara-ram

Para-rara-ram, para-rara-ra

Eh!

Il calcio lo prendono a calci

La moda che fa degli stracci

Cucina stellata di avanzi, beato santissimo Craxi

E quante mo-o-onеtine

Ma i desideri son dеgli altri

Ma con le collanine d’oro sulle canottiere

L’auto blu con i lampeggianti

Avanti, popolo, avanti

E canti, ti sento tra le grida

Le luci ci passano le dita

Fa niente, baby, così è la vita

E con ‘sta roba ci salta

[Ritornello]

Tutta l’Italia, tutta l’Italia, tutta l’Italia (Eh!)

x2

Lasciateci ballare

Con un bicchiere in mano

Domani poi ci pentiamo

A dirci: “Ti amo”

Che qui ci sente tutta l’Italia, tutta l’Italia, tutta l’Italia (Eh!)

One, two, three, four

Eh!

Eh!

Pam-para-rara-ram

Para-rara-ram, para-rara-ra

Eh!

Pam-para-rara-ram

Para-rara-ram, para-rara-ra

Eh!

Pam-para-rara-ram

Para-rara-ram, para-rara-ra

Eh!

Pam-para-rara-ram

Para-rara-ram, para-rara-ra

La Finale di Sanremo 2025:

Gli ospiti della Finale di Sanremo 2025 saranno Antonello Venditti per il Premio alla Carriera, Edoardo Bove, Vanessa Scalera, poi si esibirà Tedua in Piazza Colombo ed i Planet Funk sulla Costa Toscana. Questi, invece, i co-conduttori scelti da Carlo Conti: Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan.