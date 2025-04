J-HOPE torna al cinema con il gran finale del suo primo tour mondiale

Sabato 31 maggio alle ore 13:00, i fan di j-hope potranno vivere un evento imperdibile: il concerto finale del suo primo tour mondiale da solista sarà trasmesso in diretta dal Kyocera Dome di Osaka nei cinema di tutto il mondo, Italia inclusa.

L’evento, J-HOPE TOUR ‘HOPE ON THE STAGE’ in JAPAN: LIVE VIEWING, offrirà un’esperienza unica per rivivere l’energia esplosiva e l’anima creativa di una delle stelle più brillanti del K-pop.

Dopo aver conquistato 15 Paesi con 31 concerti in Nord America e Asia, j-hope chiude in grande stile con un live che sarà trasmesso via satellite in contemporanea mondiale.

I biglietti sono in prevendita dal 9 maggio alle ore 17:00, mentre l’elenco delle sale sarà presto disponibile su j-hopeliveviewing.com e nexostudios.it. In Italia, la distribuzione è curata da Nexo Studios.

Chi è j-hope?

j-hope (Jeong Hoseok) è molto più di un membro dei BTS. È un artista completo: rapper, ballerino, produttore e autore. Il suo talento nasce dalla danza, e si riflette in una musica visiva e potente, che ha conquistato fan in tutto il mondo.

Nel 2018 ha debuttato da solista con il mixtape Hope World, seguito nel 2022 dall’album Jack In The Box, dove ha curato ogni dettaglio creativo. Con HOPE ON THE STREET VOL.1 (marzo 2024) ha lanciato anche una docuserie che racconta il suo rapporto con la street dance. Nel 2025, ha consolidato il suo status con singoli di successo e uno storico concerto al BMO Stadium di Los Angeles con lo show j-hope TOUR ‘HOPE ON THE STAGE’ in LA, diventando il primo artista maschile sudcoreano a esibirsi in uno stadio nordamericano da solista.

Perché non perderlo?

Un artista che unisce cuore, ritmo e visione artistica, j-hope è pronto a chiudere un capitolo importante con un’esibizione che si preannuncia spettacolare. Il cinema diventa palcoscenico globale per un viaggio musicale che ha già fatto la storia. Durante l’ultimo spettacolo, trasmesso al cinema, porterà sul palco non solo i successi dei suoi album, da MORE ad Arson, fino a Sweet Dreams (feat. Miguel) e MONA LISA, ma condividerà anche pensieri, sogni e messaggi profondi con il suo pubblico.