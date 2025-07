Zombies 4 – Intervista ai protagonisti: “Zed e Addison guidano Victor e Nova verso la decisione giusta”

Zed e Addison sono tornati per una nuova avventura, ma questa volta sono pronti a passare il testimone ad una coppia di protagonisti tutta nuova. Da oggi, 11 Luglio, arriva Disney+ Zombies 4: L’Alba dei Vampiri. Nel quarto capitolo della saga iniziata su Disney Channel, infatti, Zed e Addison cercano di unire due nuove fazioni mostruose rivali guidate da Nova, una Daywalker, e Victor, un Vampiro.

Ho avuto l’opportunità di intervistare le new entry di Zombies 4, ovvero: Freya Skye nel ruolo di Nova e Malachi Barton nel (Victor) e parlare della loro esperienza sul set, soprattutto con le scene musicali, di cosa hanno imparato dai colleghi Milo Manheim e Meg Donnelly e di alcune tematiche del film come la paura del diverso.

La nostra intervista a Freya Skye e Malachi Barton di Zombies 4:

Una cosa che mi è piaciuta del film è che, in un certo senso, Addison e Zed stanno passando il testimone o facendo da mentori ai vostri personaggi. Cosa pensate che Nova e Victor abbiano imparato da loro durante questa avventura insieme? E anche: sul set, avete imparato qualcosa da Milo e Meg, o vi hanno dato qualche consiglio, visto che lo fanno da molto tempo?

Malachi Barton: Credo che quando si tratta di Zed e Addison che danno consigli a Victor e Nova, è un po’ come nei film originali. Victor e Nova sono stati cresciuti per disprezzarsi a vicenda, per credere che i loro due gruppi non dovessero stare insieme. Ma in fondo, entrambi si chiedono: “E se?” E se potessero stare insieme e unirsi? Penso che Zed e Addison ci diano la spinta di cui avevamo bisogno per prendere la decisione di unire i nostri gruppi. Hanno vissuto le stesse esperienze che stiamo vivendo noi.

Freya Skye: Sì, sono d’accordo con tutto ciò che hai detto. Penso che ci abbiano davvero guidati. Sia sullo schermo che nella vita reale. Zed e Addison guidano Victor e Nova, e anche Meg e Milo ci hanno guidato, perché è davvero intimidatorio entrare in un franchise così amato. Sono stati così di supporto, rassicuranti e disponibili. Quindi sì, direi che la guida è stata la cosa più importante.





Uno dei temi del film è ovviamente la paura del diverso e la necessità di collaborare per un obiettivo più grande. È un tema molto attuale: quanto è importante per voi raccontare storie del genere?

Malachi Barton: Oh mio Dio. Penso che sia molto importante. Viviamo in un mondo dove c’è separazione, e bisogna imparare a unirsi e ad amarsi a vicenda, indipendentemente da chi si è. Questo film lo mostra molto bene: due tipi di persone diverse che imparano ad amarsi e ad accettarsi. Sono davvero grato, e credo di poter parlare anche per Freya, di poter trasmettere questo messaggio a un pubblico giovane e non solo.

Freya Skye: Sì. È un messaggio che può significare tanto per tante persone. E penso che, considerato il target, sia davvero importante trasmettere questo messaggio ai giovani: un messaggio di uguaglianza e rispetto. È incredibile, e siamo davvero grati di essere stati scelti per raccontarlo.



Entrate in un franchise molto popolare, che esiste da un bel po’. Quali aspettative avete sentito di dover rispettare, considerando anche il fandom molto appassionato?

Freya Skye: La pressione era altissima. Entrare in un franchise così amato, con Milo e Meg che sono dei protagonisti incredibili… era davvero una grande responsabilità. Ma già l’anno scorso, quando stavamo girando in Nuova Zelanda, i fan sono stati così accoglienti con noi, come persone. E ora che stanno uscendo le canzoni e il trailer, è tutto molto emozionante. Mi sento sopraffatta dall’amore e dall’accoglienza verso Nova e Victor. È un’opportunità incredibile, e ci stiamo divertendo tantissimo.

Una cosa che ho amato di Nova e Victor è come crescono come leader. Dal vostro punto di vista, cosa significa essere un buon leader?

Malachi Barton: Oh, adoro quando arriva una domanda nuova. Penso che essere un buon leader significhi non aver paura di esprimere ciò che si prova davvero. E guidare con l’esempio. Un leader non può essere ipocrita. Non puoi insegnare una cosa e nella tua vita personale fare l’opposto. Quindi sì, penso che questo sia un tema importante.

Freya Skye: Al 1000%. Essere un leader significa anche essere aperti. Stai guidando un gruppo con opinioni e desideri diversi, quindi devi essere aperto alle idee di tutti. E anche dire la verità, come hai detto tu. Non aver paura di parlare per ciò in cui credi. Nova e Victor lo imparano molto nel film.

Qual è stata la sequenza di ballo più difficile da eseguire?



Malachi Barton: Sono curioso di sapere cosa rispondi. Non te l’ho mai chiesto.

Freya Skye: Nemmeno io so cosa dirai. La più difficile… penso che ci siano state ovviamente le grandi coreografie, che erano complesse. Ma sinceramente, direi che “My Own Way” è stata quella su cui ho riflettuto di più. Ero da sola, camminavo in giro, e dovevo trasmettere l’emozione e l’evoluzione della canzone. Quindi ci ho lavorato molto. E anche “Dream Come True”.

Malachi Barton: Sì, “Dream Come True” era difficile. Per me, “Show the World” è stata un incubo. Non so perché, ma il modo in cui il mio corpo si muoveva in quella coreografia non aveva senso. Ricordo che Paul mi diceva: “Stai più indietro. Sì, lì va bene.”

Freya Skye: Ma eri fantastico, di cosa parli?

Malachi Barton: Grazie, lo apprezzo. Ma “Show the World” è stata dura. Però il risultato è stato fantastico, ed è questo che conta.

ZOMBIES 4: L’Alba dei Vampiri – SINOSSI:

Nei primi tre film di ZOMBIES, Zed e Addison hanno fatto incontrare umani e mostri nella loro città natale, Seabrook. Ora, una nuova avventura si prospetta per il duo quando il loro viaggio estivo prende una piega inaspettata, facendoli finire nel bel mezzo di un’altra rivalità tra mostri: “Daywalkers” contro Vampiri. Le tensioni aumentano quando Zed e Addison si ritrovano a fare da consiglieri del campo tra le due fazioni soprannaturali opposte. Con l’aiuto di Eliza e Willa, devono convincere i nemici giurati Nova e Victor a cercare di unire i loro mondi in guerra prima che una minaccia ancora più grande li metta tutti in pericolo.

Cast:

Tornano nel franchise: Milo Manheim e Meg Donnelly nei ruoli di Zed e Addison, rispettivamente — la coppia zombie/cheerleader-aliena di Seabrook; Chandler Kinney nel ruolo di Willa, un’amica e licantropa; e Kylee Russell nel ruolo di Eliza, la migliore amica zombie di Zed. Le new entry del franchise sono: Freya Skye nel ruolo di Nova, una Daywalker; Malachi Barton nel ruolo di Victor, un Vampiro; Swayam Bhatia e Mekonnen Knife nei ruoli di Vera e Vargas, amici vampiri di Victor; e Julian Lerner nel ruolo di Ray, confidente Daywalker di Nova.