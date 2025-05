Taylor Swift ha ricomprato i suoi primi 6 dischi: “Il mio più grande sogno”

Taylor Swift ha realizzato il suo sogno: la cantante ha ricomprato i master dei suoi primi 6 dischi, ma non solo, è riuscita ad acquistare anche tutti i video musicali, tutte le fotografie, film dei concerti e soprattutto i ricordi, la magia e la follia che li ha accompagnati.

Ha fatto questo annuncio storico sui suoi canali social scrivendo: “You belong with me (mi appartenete). 💚💛💜❤️💙🖤” ed ha anche pubblicato una lettera scritta di suo pugno sul suo sito web per raccontare le emozioni di questo momento così importante.

Taylor Swift ha acquistato il suo catalogo musicale (i così detti masters, ndr), dopo sei anni di trasferimenti e turbolenze, che era inizialmente stato rilasciate tramite la Big Machine Records. Ha acquisito i sei dischi ed i relativi contenuti visivi dall’attuale proprietario, Shamrock Capital, per una cifra non divulgata a nove cifre, una somma che Taylor definisce come eccezionalmente giusta e ragionevole.

Taylor Swift ha scritto nella sua lettera ai fan: “Dire che questo è il mio sogno più grande che si avvera è in realtà un modo piuttosto riduttivo.” I suoi vecchi album erano stati venduti dal discografico Scott Borchetta a Scooter Braun contro il suo volere nel 2019; le da quel momento ha iniziato un percorso per ri-registrare tutta la sua discografia con le Taylor’s Version ed ora ci saranno due versioni completamente autorizzate di ciascuno di quei dischi sul mercato, dato che lei afferma che le versioni re-registrate di “Taylor’s Versions” continueranno a essere disponibili accanto agli originali.

Due di queste edizioni piene di bonus devono ancora essere pubblicate, inclusa la tanto attesa reputation (Taylor’s Version), e la sua dichiarazione afferma che questo accordo non impedirà che gli ultimi due album rifatti vengano ancora rilasciati.

Traduzione della lettera:

Ciao,

Sto cercando di raccogliere i miei pensieri in qualcosa di coerente, ma al momento la mia mente è solo uno slideshow. Una sequenza di flashback di tutte le volte in cui sognavo a occhi aperti, desideravo e pregavo per avere la possibilità di darvi questa notizia. Tutte le volte in cui ero così vicino, allungando la mano per prenderla, solo per vederla sfuggire. Ho quasi smesso di pensare che potesse mai succedere, dopo 20 anni di carote appese davanti a me e poi strappate via. Ma tutto questo è ormai nel passato. Da quando ho scoperto che sta davvero accadendo, scoppio in lacrime di gioia a intervalli casuali. Posso davvero dire queste parole: tutta la musica che ho mai fatto… ora mi appartiene.

Tutti i miei video musicali.

Tutti i film dei miei concerti.

Le copertine degli album, e le fotografie.

Le canzoni mai pubblicate.

I ricordi. La magia. La follia.

Ogni singola era.

L’intero lavoro della mia vita.

Dire che questo è il mio sogno più grande che si avvera è in realtà un modo piuttosto riduttivo. Ai miei fan, sapete quanto sia stato importante per me— tanto da aver re-registrato e rilasciato quattro album, chiamandoli Taylor’s Versions. Il supporto appassionato che avete dato a quegli album e il successo che avete trovato dando vita al The Eras Tour sono la ragione per cui sono riuscita a ricomprare la mia musica. Non vi ringrazierò mai abbastanza per avermi aiutato a riunirmi con quest’arte a cui ho dedicato la mia vita, ma che non avevo mai posseduto fino ad ora.

Tutto ciò che ho sempre voluto era l’opportunità di lavorare abbastanza duramente da poter un giorno acquistare la mia musica in modo definitivo, senza restrizioni, nessuna partnership, con piena autonomia. Sarò per sempre grata a tutti quelli di Shamrock Capital per essere state le prime persone a offrirmi questa opportunità. Il modo in cui hanno gestito ogni nostra interazione è stato onesto, equo e rispettoso. Per loro si trattava di un affare, ma io ho davvero sentito che hanno capito cosa significava per me: i miei ricordi, il mio sudore, la mia scrittura e decenni di sogni. Sono infinitamente grata. Il mio primo tatuaggio potrebbe essere un enorme trifoglio al centro della fronte.

Lo so, lo so. E per quanto riguarda Rep TV? Massima trasparenza. Non ho nemmeno registrato un quarto di tutto. L’album Reputation era così specifico per quel periodo della mia vita, e continuavo a fermarmi ogni volta che provavo a rifarlo. Tutta quella sfida, quel desiderio di essere compresa mentre mi sentivo intenzionalmente fraintesa, quella speranza disperata, quel latrato e quella malizia nati dalla vergogna.

Ad essere completamente onesta, è l’unico album dei primi 6 che pensavo non potesse essere migliorato rifacendolo. Nè la musica, né le foto, né i video. Quindi continuavo a rimandare. Ci sarà un momento (se vi piace l’idea) in cui usciranno le tracce inedite dal Vault di quell’album. Ho già registrato completamente di nuovo il mio album (Debut), e mi piace davvero come suona adesso. Quei due album possono ancora avere i loro momenti per riaffiorare quando sarà il momento giusto, se è qualcosa che vi entusiasma. Ma se accadrà, non sarà da un posto di tristezza e nostalgia per ciò che avrei voluto. Sarà semplicemente una celebrazione, ora.

Sono estremamente incoraggiata dalle conversazioni che questa situazione ha riacceso all’interno della mia industria, tra artisti e fan. Ogni volta che un nuovo artista mi dice che ha negoziato il suo contratto discografico per possedere le sue registrazioni master grazie a questa lotta, mi ricordo di quanto fosse importante che tutto ciò accadesse. Grazie per essere stati curiosi riguardo a qualcosa che una volta si pensava fosse troppo specifico dell’industria musicale per essere discusso a livello ampio. Non saprete mai quanto significhi per me che per voi è stato importante. Ogni singolo pezzo di tutto ciò ha avuto peso e ci ha portato fino a qui. Grazie a voi e alla vostra buona volontà, al lavoro di squadra e al sostegno, le cose migliori che siano mai state mie… finalmente lo sono davvero.

Euforica e stupita,

Taylor