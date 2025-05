Harry Potter: svelati gli attori protagonisti della serie tv

Finalmente la magia si avvicina: dopo una lunga attesa HBO ha reso noti i nomi dei giovanissimi attori che vestiranno i panni dei protagonisti della serie di Harry Potter. In arrivo prossimamente, la serie non sarà un remake dei precedenti adattamenti cinematografici ma un vero e proprio riadattamento dei romanzi originali di J.K. Rowling che promette di gestire in modo più fedele possibile rispetto a quanto era stato fatto.

Gli attori che vestiranno i panni di Harry Potter, Ron Weasly e Hermione Granger:

Chi saranno i protagonisti della serie? Dominic McLaughlin (Harry Potter), Arabella Stanton (Hermione Granger) e Alastair Stout (Ron Weasley). I tre giovanissimi attori prenderanno i ruoli che furono di Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint. Impossibile non ripensare a loro guardando il primo scatto dei nuovi interpreti.

A proposito della serie tv:

La serie sarà un adattamento fedele dell’amata saga di libri di Harry Potter dall’autrice J.K. Rowling, che sarà anche produttore esecutivo, e vedrà la presenza di un cast entusiasmante e talentuoso che guiderà una nuova generazione di appassionati alla scoperta del mondo fantastico e degli inconici personaggi di Harry Potter, che i fan adorano da oltre 25 anni. Esplorando tutti gli angoli del mondo magico, ogni stagione porterà Harry Potter e le sue incredibili avventure a un nuovo pubblico, oltre a quello già esistente, e sarà disponibile in esclusiva su Max dove la piattaforma è presente a livello globale, inclusi i prossimi mercati come Turchia, Regno Unito, Germania e Italia, tra gli altri. I film originali, i grandi classici tanto amati, resteranno al cuore del franchise e saranno disponibili in visione in tutto il mondo.

