L’addio degli One Direction a Liam Payne: “Abbiamo perso un fratello”

“Abbiamo perso un fratello”. Gli One Direction hanno pubblicato il loro messaggio di addio a Liam Payne. A quasi 24 ore di distanza dalla devastante notizia della scomparsa del cantante, i restanti membri della band hanno pubblicato per la prima volta dopo anni sul loro account ufficiale per salutare il loro amico.

Louis Tomlinson, Niall Horan, Harry Styles e Zayn Malik hanno firmato a quattro mani un semplice ma profondamente commovente ricordo dedicato al fratello scomparso ed hanno detto in futuro ci saranno altre cose da dire, quando tutti saranno pronti, ma per adesso si stanno dedicando a superare lo shock ed il lutto.

Il messaggio degli One Direction per Liam Payne:

Siamo completamente devastati dalla notizia della scomparsa di Liam. Col tempo, quando tutti saranno in grado di farlo, ci sarà molto altro da dire. Ma adesso ci prendiamo il tempo di elaborare il lutto della perdita di nostro fratello, che amavamo profondamente. Faremo tesoro dei ricordi che abbiamo condiviso con lui per sempre. Al momento i nostri pensieri sono con la sua famiglia, i suoi amici e i suoi fan che lo amavano quanto noi. Ci mancherà tantissimo.

Il messaggio di Louis Tomlinson:

Il primo a pubblicare un post personale dedicato a Liam è stato quello che forse negli anni diventato uno degli amici più cari del cantante scomparso, Louis Tomlinson. Nella sua lunga lettera prima racconta del profondo dolore che sta provando e parla delle qualità sia personali che musicali del collega scomparso; nella seconda parte Louis si rivolge direttamente a Liam e gli promette anche che si prenderà cura di suo figlio Bear.

Mi sento profondamente fortunato ad averti avuto nella mia vita, ma sto facendo fatica ad accettare l’idea di dover dire addio. Sono così grato che ci siamo avvicinati ancora di più dopo la band, parlando al telefono per ore, ricordando le migliaia di fantastici ricordi che abbiamo avuto insieme, era un lusso che pensavo che avrei avuto per tutta la vita. Avrei amato condividere il palco ancora con te ma non era destino.

E che sia chiaro, penso che Liam fosse la parte essenziale degli One Direction. La sua esperienza sia da giovane, la sua intonazione perfetta, il suo dono nella scrittura. E la lista va avanti. Grazie per averci reso quello che siamo Liam.

Sono profondamente devastato di doverlo scrivere, ma ieri ho perso un fratello. Liam era qualcuno che ho ammirato ogni giorno, un’anima così positiva, divertente e gentile. Ho conosciuto Liam quando lui aveva 16 anni ed io 18, sono rimasto immediatamente affascinato dalla sua voce, ma soprattutto, quando ho iniziato a vedere il fratello gentile che ho desiderato per tutta la vita. Liam era uno scrittore incredibile con un fantastico senso della melodia, abbiamo parlato spesso di tornare in studio insieme e provare a ricreare l’alchimia nello scrivere canzoni che avevamo creato nella band.

Il messaggio di Zayn Malik:

Poco dopo Louis anche Zayn ha pubblicato un ricordo dedicato al suo compagno di band; i due ex colleghi hanno avuto alti e bassi ed incomprensioni nella loro amicizia, ma il commovente messaggio di Zayn dimostra il grande amore e rispetto reciproco che provavano l’uno per l’altro.

Liam, mi sono ritrovato a parlare con te ad alta voce, sperando che tu possa sentirmi. Egoisticamente non riesco a non pensare che ci saranno tante altre conversazioni tra di noi nelle nostre vite. Non sono mai riuscito a ringraziarti per avermi sostenuto in alcuni dei momenti più difficili di tutta la mia vita. Quando mi mancava casa a 17 anni tu eri sempre li con una visione positiva ed un sorriso rassicurante e per farmi sapere che eri mio amico ed ero amato.

Anche se eri più giovane di me, sei sempre stato più sensibile, eri testardo, risoluto e non avevi problemi a dire alle persone quando sbagliavano. Anche se abbiamo discusso più volte per questo, ti ho sempre segretamente rispettato per questo. Quando si tratta di musica, Liam tu eri il più qualificato sotto ogni punto di vista. Io non conoscevo nulla in confronto, ero un novellino con nessuna esperienza e tu eri già un professionista. Sono sempre stato felice di sapere che, a prescindere da quello che succedeva sul palco, tu sapevi sempre dove condurre la nave.

Ho perso un fratello quando te ne sei andato e non so come dirti che dare tutto per poterti dare un ultimo abbraccio e dirti addio e dirti che ti voglio bene e rispetto profondamente. Conserverò tutte i ricordi che ho con te nel mio cuore per sempre.

Non ci sono altre parole per descrivere come mi sento adesso oltre a devastato. Spero ovunque tu sia adesso, tu stia bene ed in pace e sappia quanto sei amato. Ti voglio bene fratello.