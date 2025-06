Squid Game 3: l’analisi del trailer

Squid Game 3 ha finalmente il suo trailer finale e rivela che il gioco delle bambole non sarà il gioco che in tanti pensavano. Ecco tutto quello che dovete sapere sui giochi di Squid Game 3.

Squid Game 3: il trailer e i giochi

Nell’apertura del Tudum Netflix, le iconiche guardie rosa di Squid Game hanno conquistato Los Angeles con una suggestiva performance di ballo prima che i membri del cast Lee Jung-jae (Gi-Hun), Lee Byung-hun (Front Man), Park Sung-hoon, Kang Ae-sim e Choi Seung-hyun introducessero ai fan il debutto in esclusiva del trailer della Stagione 3 di Squid Game. I giochi finali sono appena iniziati: l’epica conclusione sarà disponibile dal 27 giugno 2025 solo su Netflix.

Vi ricordate le due bambole giganti mostrate nella scena post credit di Squid 2? In tanti pensavano che si trattasse di un gioco in cui i partecipanti avrebbero dovuto scalare una sorta di collina. Beh… non sarà così. Il nuovo gioco sarà una versione 2.0 del salto alla corda. La corda sarà fatta ruotare dalle due bambole. I partecipanti dovranno saltare la corda mentre sono su un ponte stretto e altissimo, se cadono sono eliminati. Il semaforo potrebbe dettare i tempi di salto o l’ingresso sul ponte di un altro concorrente.

Vi ricordate, invece, del gioco in cui i concorrenti saranno divisi in squadre? Bene perchè ora sappiamo di più in merito a cosa dovranno concretamente fare. La squadra blu avrà delle chiavi che porterà legate al collo e serviranno per aprire porte per uscire dal labirinto in cui tutti i partecipanti verranno collocati. La squadra rossa, invece, dovrà cacciare i membri della squadra blu ed eliminarli prima che riescano ad uscire dal labirinto. Probabilmente vincerà la squadra che allo scadere del tempo avrà più membri vivi, speriamo che se qualcuno riuscirà a rangiungere l’uscita prima dello scadere del tempo sarà comunque salvo. Non ci resta che vedere perchè Squid Same è semrpe estremamente crudele e tutto può succedere.

Ciò che è certo è che Gi-Hun arriverà in finale dato che nel trailer lo vediamo indossare lo smoking per la cena tra i finalisti durante la quale secondo noi il Frontman si rivelerà al giocatore.

Voi cosa vi aspettate da Squid Game 3?

