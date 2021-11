Taylor Swift – 22: Audio, testo e traduzione da Red (Taylor’s Version)

Taylor Swift ha pubblicato Red (Taylor’s Version) e una delle canzoni che ha ri-registrato è 22. Questo brano è dedicato alle sue amiche, in quel periodo erano quasi tutte single (a parte Selena Gomez che usciva con Justin Bieber) e passavano tanto tempo insieme; nel messaggio segreto della canzone del libretto dei testi di Red, infatti, c’erano i nomi: Ashley, Dianna, Claire e Selena, ovvero Ashley Avignone, una stylist, Dianna Agron, che in quel periodo interpretava Quinn in Glee, Claire Kislinger, una designer di gioielli (che ha disegnato anche l’anello che Tay indossa nella cover di Red: Taylor’s Version) e, ovviamente, Selena Gomez.

Taylor ha festeggiato il suo 22esimo compleanno insieme a questo gruppo di amiche ed ha dedicato questo brano alle serate che passavano insieme a Los Angeles; in un’intervista ha confessato che quello dei 22 anni era stato l’anno più bello della sua vita fino a quel momento. Molte delle sue amiche sono poi anche apparse nel video ufficiale della canzone.

La versione originale di Red è composta da 16 canzoni nella versione standard, che diventano 22 con quelle contenute nella deluxe. Mentre in Red (Taylor’s Version) ci sono 8 canzoni inedite tratte dagli archivi di Taylor Swift, tra cui la famigerata versione da 10 minuti di All Too Well e un nuovo duetto con Ed Sheeran.

Audio di 22 di Taylor Swift:

Testo di 22 di Taylor Swift:

[Verse 1]

It feels like a perfect night

To dress up like hipsters

And make fun of our exes, uh-uh, uh-uh

It feels like a perfect night

For breakfast at midnight

To fall in love with strangers, uh-uh, uh-uh

[Pre-Chorus]

Yeah

We’re happy, free, confused, and lonely at the same time

It’s miserable and magical, oh, yeah

Tonight’s the night when we forget about the deadlines

It’s time, oh-oh

[Chorus]

I don’t know about you, but I’m feeling 22

Everything will be alright if you keep me next to you

You don’t know about me, but I’ll bet you want to

Everything will be alright if we just keep dancing like we’re

22, 22

[Verse 2]

It seems like one of those nights

This place is too crowded

Too many cool kids, uh-uh, uh-uh

(Who’s Taylor Swift, anyway? Ew)

It seems like one of those nights

We ditch the whole scene

And end up dreaming

Instead of sleeping

[Pre-Chorus]

Yeah

We’re happy, free, confused, and lonely in the best way

It’s miserable and magical, oh, yeah

Tonight’s the night when we forget about the heartbreaks

It’s time, oh-oh

[Chorus]

(Hey!)

I don’t know about you, but I’m feeling 22

Everything will be alright (Ooh) if you keep me next to you

You don’t know about me, but I’ll bet you want to

Everything will be alright if (Alright)

We just keep dancing like we’re 22 (Oh, oh, oh, oh, oh)

22 (I don’t know about you)

22, 22

[Bridge]

It feels like one of those nights

We ditch the whole scene

It feels like one of those nights

We won’t be sleeping

It feels like one of those nights

You look like bad news

I gotta have you

I gotta have you

Ooh, ooh, yeah

Traduzione di 22 di Taylor Swift:

[Verse 1]

Sembra essere la serata perfetta

per vestirci da hipster

e prendere in giro i nostri ex, uh-uh, uh-uh

Sembra essere la serata perfetta

per fare colazione a mezzanotte

per innamorarsi con sconosciuti, uh-uh, uh-uh

[Pre-Chorus]

Yeah

Siamo felici, libere, confuse, e sole allo stesse tempo

E’ terribile e magico oh, yeah

Stasera è la sera in cui ci dimentichiamo le deadline

è ora, oh-oh

[Chorus]

Non so te, ma io sento di avere 22 anni

Andrà tutto bene se mi tieni al tuo fianco

Tu non mi conosci, ma scommetto che vorresti

Andrà tutto bene se continuiamo a ballare come se avessimo

22, 22 anni

[Verse 2]

Sembra essere una di quelle serate

in cui questo posto è troppo affollato

troppi ragazzi cool, uh-uh, uh-uh

(Ma poi chi è questa Taylor Swift? Che schifo)

Sembra essere una di quelle serate

Che ce ne andiamo dai locali

e finiamo a sognare

invece che dormire

[Pre-Chorus]

Yeah

Siamo felici, libere, confuse, e sole allo stesse tempo

E’ terribile e magico oh, yeah

Stasera è la sera in cui ci dimentichiamo le deadline

è ora, oh-oh

[Chorus]

Non so te, ma io sento di avere 22 anni

Andrà tutto bene se mi tieni al tuo fianco

Tu non mi conosci, ma scommetto che vorresti

Andrà tutto bene se continuiamo a ballare come se avessimo

22, 22 anni

[Bridge]

Sembra essere una di quelle serate

Che ce ne andiamo dai locali

Sembra essere una di quelle serate

In cui non dormiremo

Sembra essere una di quelle serate

Che sembri portare cattive notizie

Devo averti

Devo averti

Ooh, ooh, yeah