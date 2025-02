The Kolors e Sal Da Vinci: il video del duetto a Sanremo 2025

The Kolors hanno scelto Sal Da Vinci come loro ospite al prossimo Festival di Sanremo: nella serata dei duetti, in programma venerdì 14 febbraio, la band capitanata da Stash reinterpreta Rossetto e caffè insieme al cantautore partenopeo.

Tra le hit di maggior successo del 2024, Rossetto e caffè ha conquistato il doppio disco di platino, con oltre 60 milioni di streaming sulle piattaforme digitali.

Dopo due anni all’insegna dei record in Italia e all’estero, The Kolors tornano per la terza volta tra i big in gara al Festival della Canzone Italiana di Sanremo, dove presentano il brano Tu con chi fai l’amore.

Il duetto di The Kolors e Sal Da Vinci a Sanremo 2025

Bio The Kolors

Antonio Stash Fiordispino alla voce e chitarra, Alex Fiordispino alla batteria e Dario Iaculli al basso iniziano a collaborare a Milano nel 2009, anno in cui diventano la resident band de Le Scimmie, iconico locale punto di riferimento per la musica live. Da qui in poi la loro carriera è continuo crescendo, che li porta a raggiungere, ad oggi, tra Italia e all’estero 24 Dischi di Platino.

Nell’ultimo anno e mezzo, con l’uscita del singolo Italodisco la band ha inaugurato una serie di successi internazionali di pubblico e di vendite. A novembre la band ha annunciato il concerto evento al Forum di Assago di Milano, mentre poco dopo viene annunciata la partecipazione al Festival di Sanremo 2024, dove hanno presentato il brano Un Ragazzo Una Ragazza.

Nel giorno del primo concerto al Forum di Assago, The Kolors hanno annunciano il primo tour europeo, che tra il 2024 e il 2025 li vede suonare dal vivo in Germania, Svizzera, Polonia, Lituania, Estonia e Lettonia. Il 3 maggio 2024 è uscito Karma, scelto da Cornetto Algida come colonna sonora della campagna pubblicitaria estiva, per settimane al primo posto tra i brani più trasmessi dalle radio.

