Old Phone di Ed Sheeran: testo, traduzione e lyric video ufficiale

Ed Sheeran pubblica venerdì 6 giugno 2025 il singolo Sapphire, un inno alla connessione e alla gioia sfrenata, una celebrazione dell’amore che trascende i confini.

Ed ha pubblicato il video diretto da Liam Pethick, con la partecipazione di Arijit Singh e l’attore Shah Rukh Khan. Il video si apre con Ed che canta all’alba su un tetto, per poi accompagnare lo spettatore in un viaggio vivace attraverso diverse località. Il suo percorso lo porta dal tetto a spiagge tranquille, rive di fiumi, mercati affollati, cucine locali e set cinematografici di Bollywood.

Tra i momenti significativi, spiccano l’incontro con Arijit per una sessione in studio e un giro in moto nella città natale, oltre alla visita alla scuola di A.R. Rahman, dove si esibisce con musicisti locali.

Il video ufficiale

Testo Sapphire Ed Sheeran

I found my old phone today

You’re glowing

You colour and fracture the light

You can’t help but shine

And I know that

You carry the world on your back

But look at you tonight

The lights

Your face

Your eyes

Exploding

Like fireworks

In the sky

Sapphire

Touching on your body while you’re pushing on me

Don’t you end the party

I could do this all week

We’ll be dancing till the morning

Go to bed we won’t sleep

Cham cham chamke sitare wargi

Sapphire

Touching on your body while you’re pushing on me

Don’t you end the party

I could do this all week

We’ll be dancing till the morning

Go to bed we won’t sleep

Cham cham chamke sitare wargi

Look what we found

Karma reached out

Into our hearts and pulled us to our feet now

You know the truth is

We could disappear

Anywhere as long as I got you there

When the sun dies

Till the day shines

When I’m with you

There’s not enough time

You are my spring flower

Watching you bloom, wow

We’re are surrounded but I can only see

The lights

Your face

Your eyes

Exploding

Like fireworks

In the sky

Sapphire

Touching on your body while you’re pushing on me

Don’t you end the party

I could do this all week

We’ll be dancing till the morning

Go to bed we won’t sleep

Cham cham chamke sitare wargi

Sapphire

Touching on your body while you’re pushing on me

Don’t you end the party

I could do this all week

We’ll be dancing till the morning

Go to bed we won’t sleep

Cham cham chamke sitare wargi

Sapphire

You’re glowing

You’re glowing

You colour and fracture the light

Look at you

Tonight

Sapphire

महरूनी, दो नैण लुभाए

चांदणी चम चम चमकाए

नूर दा मेनूं घूंट पिलाए

जिंदड़ी बण जाए

अंबरां दी तू झालर पाए

बद्दळां दे लट्ठे सूट बणाए

किरणां नूं रंग रूप चटाए

मोरणी बण जाए

पलकां उठावे ते हनेरे घट्ट दे

उंगला’च पाके तू धनक फिरदी

किवे रब ने दो नैणा उते नीलम जड़े

चम चम चमके सितारे वरगी

Sapphire

Touching on your body while you’re pushing on me

Don’t you end the party

I could do this all week

We’ll be dancing till the morning

Go to bed we won’t sleep

Cham cham chamke sitare wargi

Sapphire

Touching on your body while you’re pushing on me

Don’t you end the party

I could do this all week

We’ll be dancing till the morning

Go to bed we won’t sleep

Cham cham chamke sitare wargi

Sapphire

Touching on your body while you’re pushing on me

Don’t you end the party

I could do this all week

We’ll be dancing till the morning

Go to bed we won’t sleep

Cham cham chamke sitare wargi

Sapphire

The lights

Your face

Your eyes

Exploding

Like fireworks

In the sky

Sapphire

I found my old phone today

Traduzione

Stai brillando

Colori e frantumi la luce

Non puoi fare a meno di splendere

E lo so

Porti il mondo sulle spalle

Ma guardati stanotte

Le luci

Il tuo volto

I tuoi occhi

Esplodono

Come fuochi d’artificio

Nel cielo

Zaffiro

Che sfiora il tuo corpo mentre mi spingi

Non finire la festa

Potrei farlo tutta la settimana

Balleremo fino al mattino

Andare a letto? Non dormiremo

Cham cham chamke sitare wargi

Zaffiro

Che sfiora il tuo corpo mentre mi spingi

Non finire la festa

Potrei farlo tutta la settimana

Balleremo fino al mattino

Andare a letto? Non dormiremo

Cham cham chamke sitare wargi

Guarda cosa abbiamo trovato

Il karma ci ha raggiunti

Nei nostri cuori e ci ha fatti alzare in piedi

Sai la verità

Potremmo sparire

Ovunque, finché ti ho con me

Quando il sole muore

Fino a che il giorno splende

Quando sono con te

Non c’è abbastanza tempo

Sei il mio fiore di primavera

Ti guardo sbocciare, wow

Siamo circondati ma vedo solo

Le luci

Il tuo volto

I tuoi occhi

Esplodono

Come fuochi d’artificio

Nel cielo

Regina, i tuoi due occhi incantano

La luna brilla, brilla, brilla

Il tuo splendore mi fa ubriacare

La vita si trasforma

Tu indossi una ghirlanda di cieli

I raggi delle nuvole diventano il tuo vestito

Le tue forme colorano i raggi del sole

Diventi una pavona

Le tue ciglia si alzano e oscurano le tenebre

Con un dito tocchi l’arcobaleno e lo fai girare

Come Dio ha incastonato due zaffiri nei tuoi occhi

Brillano, brillano come stelle

Zaffiro

Che sfiora il tuo corpo mentre mi spingi

Non finire la festa

Potrei farlo tutta la settimana

Balleremo fino al mattino

Andare a letto? Non dormiremo

Cham cham chamke sitare wargi

Zaffiro

Che sfiora il tuo corpo mentre mi spingi

Non finire la festa

Potrei farlo tutta la settimana

Balleremo fino al mattino

Andare a letto? Non dormiremo

Cham cham chamke sitare wargi

Zaffiro

Che sfiora il tuo corpo mentre mi spingi

Non finire la festa

Potrei farlo tutta la settimana

Balleremo fino al mattino

Andare a letto? Non dormiremo

Cham cham chamke sitare wargi

Zaffiro

Le luci

Il tuo volto

I tuoi occhi

Esplodono

Come fuochi d’artificio

Nel cielo

Zaffiro

Significato

Ed Sheeran ha dichiarato su X: “Sapphire è stata la prima canzone che ho completato per Play e che mi ha fatto capire quale direzione avrebbe preso l’album. È per questo che ho voluto terminare il processo di registrazione a Goa, circondato da alcuni dei migliori musicisti indiani. È stato un processo creativo incredibile. Ho girato il video musicale con Liam e Nic durante il mio tour in India all’inizio di quest’anno, volevamo mostrare la bellezza e la vastità del Paese e della sua cultura. L’ultimo tassello del puzzle per me è stato coinvolgere Arijit nel disco. È stato un viaggio arrivare a questo punto, ma è stata una giornata fantastica all’insegna della musica e della famiglia. Io e lui abbiamo realizzato una versione completa in punjabi della canzone che uscirà nelle prossime settimane, in cui lui è molto più presente. Questa è la versione dell’album della canzone, ed è la mia canzone preferita dell’album. Spero che vi piaccia”.