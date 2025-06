Miley Cyrus e le complicazioni dell’amore nel brano Easy Lover

Easy Lover è il nuovo singolo di Miley Cyrus estratto dall’album Something Beautiful, uscito il 30 maggio 2025, e unisce la leggerezza pop alla profondità emotiva. Il brano gioca infatti su ambivalenze – forza e dipendenza, illusione e disincanto – ed è accompagnato da un sound orecchiabile ma per niente banale. Qui sotto trovi: testo, traduzione, video ufficiale e significato.

Video ufficiale

Easy Lover Miley Cyrus testo

You’re my baby

You’re the only one

You drive me crazy

But I still miss you when you’re gone

Every second, every hour

It’s in your nature

To light me up

I love to hate ya

But I can’t stand it when you’re gone

So I call you once every hour

You got the love I always needed

Tie me to horses and I still wouldn’t leave ya

But you’re not an easy lover

You’re a wildfire

And I’m in your path

I’ve decided I wanna keep on dancing in the ashes

And so I call out

Let it burn

You got the love I always needed

Tie me to horses and I still wouldn’t leave ya

But you’re not an easy lover

No I just can’t give you up

No I just can’t give you up

No I just can’t give you up

No I just can’t give you up

But you’re not an easy lover

You got the love I always needed

Tie me to horses

I still wouldn’t leave ya

Tell ’em, B

But you’re not an easy lover

You make it hard to touch another

Anything goes when we’re under covers

But you’re not an easy lover

No I just can’t give you up

No I just can’t give you up

No I just can’t give you up

No I just can’t give you up

But you’re not an easy lover

No I just can’t give you up

No I just can’t give you up

No I just can’t give you up

No I just can’t give you up

But you’re not an easy lover

Traduzione in italiano

Sei il mio amore

Sei l’unico

Mi fai impazzire

Ma mi manchi ancora quando non ci sei

Ogni secondo, ogni ora

È nella tua natura

Accendermi dentro

Ti amo e ti odio

Ma non sopporto quando non ci sei

Così ti chiamo ogni ora

Tu hai l’amore di cui ho sempre avuto bisogno

Legami a dei cavalli e non me ne andrei comunque

Ma tu non sei un amante facile

Sei un incendio incontrollabile

E io sono sul tuo cammino

Ho deciso di voler continuare a ballare tra le ceneri

E allora grido:

Lascia che bruci

Tu hai l’amore di cui ho sempre avuto bisogno

Legami a dei cavalli e non me ne andrei comunque

Ma tu non sei un amante facile

No, non riesco a rinunciare a te

No, non riesco a rinunciare a te

No, non riesco a rinunciare a te

No, non riesco a rinunciare a te

Ma tu non sei un amante facile

Tu hai l’amore di cui ho sempre avuto bisogno

Legami a dei cavalli

E non me ne andrei comunque

Dìglielo, B

Ma tu non sei un amante facile

Mi rendi difficile toccare qualcun altro

Tutto è permesso quando siamo sotto le coperte

Ma tu non sei un amante facile

No, non riesco a rinunciare a te

No, non riesco a rinunciare a te

No, non riesco a rinunciare a te

No, non riesco a rinunciare a te

Ma tu non sei un amante facile

No, non riesco a rinunciare a te

No, non riesco a rinunciare a te

No, non riesco a rinunciare a te

No, non riesco a rinunciare a te

Ma tu non sei un amante facile

Il significato di Easy Lover

Nonostante il tono morbido e la struttura pop, la canzone di Miley Cyrus sembra affrontare la fragilità emotiva della protagonista che vive una relazione non esattamente sana. Il titolo suggerisce che il brano possa essere un riferimento a un sentimento vissuto con disequilibrio, a un amore che non è portatore di benessere psicologico ma piuttosto di difficoltà. La cantautrice non ha fornito una spiegazione ufficiale sul significato ma il ritornello parla chiaro: “Ma tu non sei un amante facile”.

Cosa ne pensate di questa canzone di Miley Cyrus?